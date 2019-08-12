Рубль днем перешел к снижению к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти и негатива на мировых рынках

Москва. 12 августа. Доллар и евро развернулись вверх после небольшой утренней просадки и повышаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль перешел к снижению на фоне дешевеющей нефти и негативной динамики мировых рынков.

Курс доллара США составил 65,59 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 31 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,38 руб./EUR1, подорожав на 28 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 29,65 копейки - до 69,1 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 13 августа на 17,44 копейки, до 65,4287 руб./$1, и увеличил курс евро на 10,35 копейки, до 73,1231 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз и снижается к доллару и евро на дневных торгах после небольшого утреннего повышения. Давление на его котировки оказывает дешевеющая нефть и снижение мировых рынков в связи с неопределенностью торговых переговоров между США и Китаем. Новый раунд торговых переговоров между странами должен состояться в сентябре, однако в пятницу президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что встреча может не состояться. "У нас открытый диалог. Посмотрим, удастся ли нам сохранить в силе встречу в сентябре, - сказал Трамп. - Если удастся - отлично, если нет - тоже отлично". Ранее он предупредил о возможном введении новых пошлин на товары, ввозимые в США из Китая, и на этом фоне ЦБ КНР снизил справочный курс юаня до минимума за 11 лет.

Тем временем Народный банк Китая (китайский ЦБ) в понедельник установил справочный курс юаня на отметке 7,0211 юаня за $1. Курс доллара превышает уровень в 7 юаней третью сессию подряд.

В первой половине дня поддержку рублю оказывало решение международного рейтингового агентства Fitch повысить долгосрочные рейтинги России в национальной и иностранной валютах до "ВВВ" с "BBB-" со "стабильным" прогнозом. Об этом стало известно незадолго до завершения пятничной торговой сессии.

Как подчеркивают аналитики Sberbank Investment Research, в понедельник рубль торгуется лучше аналогов, поскольку экспортеры, по-видимому, готовы наращивать предложение иностранной валюты на этих уровнях, а решение Fitch о повышении кредитного рейтинга России способствует более позитивному восприятию российских финансовых рынков. "Сегодня, по нашему мнению, обменный курс удержится в боковом тренде, но из-за повышенной волатильности диапазон колебаний будет довольно широким - 65-65,6 руб. за доллар. При этом в течение недели мы ожидаем дальнейшей стабилизации глобальных рынков - значимых для инвесторов событий будет мало (сегодня в России ожидаются данные по ВВП). Соответственно, на наш взгляд, имеет смысл покупать рубль при его ослаблении, когда пара "доллар-рубль" будет подниматься приблизительно до 65,4-65,6 руб./$1, поскольку ближе к концу недели доллар может подешеветь до менее 65 руб./$1", - говорят аналитики.

"Российская валюта остается в тренде с прочими валютами развивающихся стран, у которых сейчас отсутствуют явные поводы для роста. Торговые противоречия приобретают все более затяжной характер, что усугубляет опасения относительно перспектив мировой экономики и устойчивости текущих цен, сформировавшихся на сырьевых рынках. В этих условиях потенциал восстановления рубля выглядит ограниченным. Пятничное решение агентства Fitch повысить российский суверенный рейтинг на одну ступень вряд ли окажет рублю существенную поддержку, так как данное изменение принципиально не меняет статус российских активов, имевших инвестиционный уровень рейтинга от всех трех ведущих агентств до пятничного решения Fitch, и вряд ли повлечет за собой существенное увеличение притока портфельных инвестиций в российские активы", - полагает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Нефть усилила снижение в ходе торгов в понедельник, участники рынка вновь демонстрируют пессимизм по поводу роста мировой экономики из-за конфликта между США и Китаем и ухудшения прогноза глобального ВВП от Международного валютного фонда и прогноза спроса на нефть - от Международного энергетического агентства.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 0,44% - до $58,27 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,73% - до $54,1 за баррель.

"...Мы по-прежнему консервативно смотрим на рубль с горизонтом нескольких недель: с фундаментальной точки зрения при текущих ценах на нефть и макропоказателях рубль, согласно нашей модели, по-прежнему несколько переоценен, а сильной конъюнктурной поддержки мы не ожидаем. И если цены на нефть останутся ниже отметки в $60 за баррель до конца августа, шансы на смещение торгов в паре "доллар-рубль" в район 66-67 руб./$1 оцениваем как значительные. Сегодня ожидаем продолжения консолидации пары "доллар-рубль" в диапазоне 65-65,50 руб./$1. Учитывая текущий отскок на рынке нефти, краткосрочно видим возможности для укрепления пары, с попытками возврата в зону 64-65 руб./$1 в ближайшие дни. В настоящий момент ключевыми факторами риска для рубля и для всей группы валют EM остаются общий аппетит к риску на глобальных рынках и динамика юаня", - считает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,41% и 7,44% годовых соответственно. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на прежнем уровне - 7,5%, 7,63% и 7,67% годовых соответственно.