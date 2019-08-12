Цены евробондов РФ демонстрируют смешанную динамику на снижении интереса глобальных инвесторов к риску

Москва. 12 августа. Котировки российских еврооблигаций в понедельник демонстрируют небольшую смешанную динамику: часть выпусков слегка повышается, в то время как другая часть также немного снижается. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка растут в цене, что в итоге ведет либо к незначительному изменению, либо к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 9 августа на 15 базисных пунктов и составила 113,01% от номинала, что соответствует доходности 2,93% годовых (рост на 5 пунктов к предыдущему закрытию).

Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК увеличилась относительно итогов 9 августа на 15 базисных пунктов, составив 101,06% от номинала. Их доходность снизилась на 7 базисных пунктов, до 1,52% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился по сравнению с предыдущим торговым днем на 12 базисных пунктов и составил 141 базисный пункт.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему дню на 11 базисных пунктов - до 124,92% от номинала (доходность снизилась на 0,6 пункта и составила 4,22% годовых), евробонды с погашением в 2042 году - на 6 базисных пунктов, до 120,71% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 4,19% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году потеряли в цене 1 базисный пункт, подешевев до 108,04% от номинала, что соответствует доходности 3,41% годовых (рост на 1 пункт к предыдущему дню), бумаги с погашением в 2023 году подешевели на 6 базисных пунктов, до 107,74% от номинала (доходность выросла на 2 пункта - до 2,86% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, оставшись на отметке 115,69% от номинала (доходность также не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на уровне 4,28% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году прибавил в цене 4 базисных пункта, подорожав до 105,37% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 3,46% годовых).

"В понедельник доходности на рынке базовых активов - US Treasuries - снижаются на фоне глобального снижения аппетита к риску. Российские евробонды демонстрируют устойчивость, доходности большинства выпусков немного опускаются. Общий спрос на евробонды развивающихся рынков остается неоднородным, а российские бумаги вместе с бразильскими выглядят лучше еврооблигаций других ЕМ. Поддержку российским бумагам оказало пятничное решение агентства Fitch о повышении на одну ступень кредитного рейтинга России", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.