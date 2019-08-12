Рынок акций может провести некоторое время в "боковике" - ИК "ФИНАМ"

"Российский рынок акций застыл в нерешительности, азиатские площадки в большинстве закрылись ростом, фьючерсы на основные американские индексы снижаются. Индекс МосБиржи растет на 0,2%, валютный индекс РТС находится у нулевых значений пятничного закрытия. Весьма вероятно, что начало данной недели пройдет в "боковике", ведь протестные акции в Москве не влияют на динамику российских индексов, а существенных новостей на внешних площадках, кроме беспорядков в Гонконге, пока не предвидится", - отмечает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.