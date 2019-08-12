В краткосрочном периоде рубль будет торговаться в диапазоне 65-66 за доллар - Sberbank Asset Management

"На прошлой неделе рубль консолидировался у достигнутых уровней после заметного ослабления неделей ранее. Дальнейшая динамика российской валюты будет во многом определяться общим настроем инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран. При этом снижение котировок нефти вместе с сезонно слабым текущим счетом будут оказывать давление на российскую валюту. В краткосрочном периоде мы полагаем, что рубль будет торговаться в диапазоне 65-66 за доллар", - отмечает в обзоре руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Ренат Малин.