ОФЗ проведут спокойную неделю - Газпромбанк

"Рынок ОФЗ в ходе прошлой недели восстановил позиции после продаж начала августа. Снижение доходности составило до 14-16 б.п. На предстоящей неделе мы не ожидаем ярко выраженной тенденции. Фактором поддержки выступает решение Fitch о повышении суверенного рейтинга РФ. Противовесом выступают глобальные факторы ухода от риска на фоне неопределенности в торговых спорах США и Китая", - говорится в обзоре Газпромбанка.

"После суверенного рейтинга Fitch в ближайшее время может повысить кредитные рейтинги ряда корпоративных эмитентов. Как мы и предполагали, агентство Fitch повысило суверенный рейтинг России до "ВВВ" с "ВВВ–", а также суверенный потолок. И в первой половине этой недели по ряду корпоративных заемщиков, которые получают рейтинговую поддержку от суверена или ограничены суверенным потолком, мы ожидаем аналогичных действий. Среди эмитентов, имеющих еврооблигации в обращении, вероятным мы считаем повышение рейтингов РЖД, "Газпрома", "Газпром нефти", ГТЛК, Сбербанка, ВЭБа.

Объем средств, которые получат НПФ от ПФР по итогам переходной кампании 2019 г., вероятно, будет минимальным. В интервью "Коммерсанту" председатель правления ПФР Антон Дроздов сообщил, что по состоянию на 1 июля 2019 г. на смену страховщика было подано 82 тыс. заявлений, что почти в 7 раз ниже показателя за аналогичный период предыдущего года (530 тыс.). Из 82 тыс. около 38% приходится на переход из ПФР в НПФ. Напомним, что по итогам переходной кампании 2018 г. всего было подано 1,96 млн заявлений, из которых положительное решение было вынесено по 1,6 млн заявлений, 37% пришлось на перевод средств из ПФР в НПФ, а ПФР передал в НПФ 40 млрд руб. (существенно ниже, чем 163 млрд руб. по итогам переходной кампании 2017 г.).

ЦБ РФ опубликовал предварительные данные по изменению доли нерезидентов в ОФЗ в июле. Так, по данным НРД, объем вложений нерезидентов в июле увеличился на 36 млрд руб. (против 89 млрд руб. в июне), что является минимальным приростом с начала года. На 25 июля доля нерезидентов выросла на 0,1 п.п. до 30,2%, однако на конец июля снизилась до 29,5% по причине доразмещения ОФЗ объемом 213 млрд руб. по закрытой подписке в результате мер по поддержке ВЭБ. ЦБ РФ также опубликовал оценку в 19 млрд руб. оттока средств нерезидентов в первые 4 дня августа, на которые пришлось ужесточение санкционной риторики. Напомним, что в аналогичной ситуации августа 2018 г. месячная величина оттока средств нерезидентов составила 98 млрд руб.

В пятницу агентство S&P опубликует решение по суверенному рейтингу Таджикистана ("В-", прогноз "стабильный"). Мы полагаем, что агентство сохранит рейтинг и прогноз по нему неизменными. Однако есть риск, что прогноз будет ухудшен в связи с сохраняющимися значительными потребностями в финансировании инфраструктурных проектов (рост заимствований на которые обозначен в качестве драйвера негативного действия), а также значительным сальдо текущего счета (в базовом сценарии агентства оно составляет -3,9% в 2018 г. и -3,4% в 2019 г., тогда как в апрельских оценках МВФ -5,3% и -7% соответственно).

Объем платежей по локальным облигациям в ходе предстоящей недели составит ~41 млрд руб. (~37 млрд руб. на прошлой неделе). Объем выплат по российским еврооблигациям сохранится на уровне прошлой недели (~150 млн долл.).

Внешние события, способные оказать влияние на российский долговой рынок на предстоящей неделе:

- после противоречивых сигналов с последнего заседания ФРС рынок внимательно следит за выходящими данными. На этой неделе тон зададут июльская потребительская инфляция в США во вторник и розничные продажи в пятницу. Инфляция ниже ожиданий (1,7% г/г) может стать поводом для возобновления разговора о понижении ставок на сентябрьском заседании ФРС. Розничные продажи будут первым индикатором состояния реального сектора после пятничного предупреждения Goldman Sachs о затяжном характере спора между США и Китаем и усиления риска рецессии в США;

- в еврозоне в среду выйдут показатели ВВП за 2-й квартал и промпроизводства в июне. После громкого заявления ЕЦБ о готовности смягчения политики ожидаемая стабильность ВВП (1,1% г/г) вряд ли ослабит беспокойство рынка о невысоком росте либо настрой рынков на снижение ставок", - пишут в своем обзоре аналитики Газпромбанка.