Институциональные инвесторы, скорее всего, в ближайшие недели будут выжидать на фоне высокой волатильности и неопределенности в мировой экономике - "ВТБ Капитал"

Скорее всего, перед лицом возросшей рыночной волатильности и все более неопределенных перспектив развития мировой экономики в ближайшие недели институциональные инвесторы будут придерживаться выжидательной позиции, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала".

"Минувшая неделя на фондовых рынках прошла в условиях повышенной волатильности. Основное давление на них оказали усиление риска рецессии в мировой экономике и перерастание торгового противостояния в валютную войну. Участники рынка больше не рассчитывают на конструктивное разрешение торгового спора между США и Китаем, расценивая его как часть многолетней борьбы между ними за доминирующую роль в глобальной экономике. Скорее всего, перед лицом возросшей рыночной волатильности и все более неопределенных перспектив развития мировой экономики в ближайшие недели институциональные инвесторы будут придерживаться выжидательной позиции.

По мнению экс-министра финансов США Ларри Саммерса, в мировой финансовой системе, возможно, наступил "самый опасный момент" с 2009 г. В свою очередь экономический комментатор Мохамед эль-Эриан говорит о том, что напряженность в торговых отношениях является скорее симптомом, нежели причиной ухудшения финансовоэкономической ситуации в мире. Помимо очень низких темпов роста, динамика мировой экономики носит слишком неравномерный характер, что сопровождается увеличением имущественного неравенства. Еще одной особенностью посткризисного периода Эль-Эриан называет проводимую центробанками политику вливания ликвидности, которая, по его выражению, "снимает боль, но не устраняет ее причину". Длительное применение нетрадиционных инструментов монетарной политики повлекло за собой издержки и риски, которые со временем только росли – включая значительную премию в цене активов относительно фундаментально обоснованных уровней. Размер долга в мировой экономике в процентном отношении к глобальному ВВП поднялся до рекордно высоких уровней. Предстоящий 22–24 августа симпозиум в Джексон-Хоуле станет важной площадкой для анализа проблем, стоящих перед денежно-кредитной системой, и поиска вектора для будущей монетарной политики.

Чтобы сгладить негативный эффект от повышения таможенных пошлин, власти Китая девальвируют национальную валюту. Однако такая мера может привести к росту стоимости долларового долга, повышению импортных цен и усилению давления на банковскую систему из-за сложностей на рынке долларового фондирования. Ослабление юаня также может спровоцировать неконтролируемый отток капитала, что в условиях огромного долга Китая (300% ВВП) может иметь серьезные последствия. Для инвесторов ослабление юаня является сигналом к сокращению позиций в акциях.

Между тем последнее повышение американских ввозных пошлин может привести к росту внутренних потребительских цен на товары общей стоимостью 120 млрд долл. Введение таможенных пошлин затрагивает обе стороны, и ни одна из них от этого не выигрывает", - отмечается в обзоре "ВТБ Капитала".