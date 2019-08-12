На данный момент не видим серьезных рисков для рубля - Газпромбанк

"На данный момент мы не видим серьезных рисков для рубля. Само по себе падение цен на нефть не оказывает значимого влияния на курс рубля, однако если оно будет сопровождаться нарастанием геополитических рисков и распродажами на рынке ОФЗ (как это было в 2018 г.), эффект на рубль будет более ощутимым", - говорится в обзоре Газпромбанка.

"Влияние падения цен на нефть на курс рубля ограничено действием бюджетного правила. В прошлом году, когда котировки нефти упали более чем на 40%, Минфин РФ стал выполнять бюджетное правило путем покупки валюты не на открытом рынке, а у ЦБ РФ. Это способствовало снижению дополнительного спроса на валюту со стороны денежных властей в период усиления волатильности. Не исключено, что в случае сильного падения нефтяных котировок Минфин РФ снова прибегнет к такому механизму.

На данный момент мы не видим серьезных рисков для рубля. Недавнее падение цен на нефть более чем на 15% сопровождается коррекцией курса на 2,5%. Это соответствует, по нашей оценке, эластичности курса рубля к нефти 0,13 (после введения бюджетного правила изменение цены на нефть в 10% эквивалентно 1,3% изменению курса рубля).

Само по себе падение цен на нефть не оказывает значимого влияния на курс рубля, однако если оно будет сопровождаться нарастанием геополитических рисков и распродажами на рынке ОФЗ (как это было в 2018 г.), эффект на рубль будет более ощутимым. На данный момент мы не рассматриваем такой сценарий как базовый. В случае сохранения нефтяных котировок возле отметки 55 долл. за барр. курс рубля будет оставаться в диапазоне 65–66 руб. за доллар", - отмечают в своем обзоре аналитики Газпромбанка.