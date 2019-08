ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital.

Первая инвестиционная идея The Boeing Company: покупка от текущих уровней: $337,5 целевой уровень - $313,5; стоп-лосс: $351,7, ожидаемая доходность: +7,1%; временной горизонт удержания позиции - 30 дней.

"The Boeing Company - американская корпорация. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники. Привлекательность идеи: текущая цена акций компании выглядит высокой, P/E 38,5; с точки зрения технического анализа, сейчас мы наблюдаем "медвежий сигнал": цена пробила локальный горизонтальный уровень поддержки и оттестировала его снизу; продолжается кризис связанный с самолетами 737 MAX (после нескольких скандальных авиакатастроф эти самолеты запрещены к полету, из-за чего Boeing продолжает нести огромные убытки), разрешение этого кризиса, видимо, скоро не наступит; продолжающаяся торговая война между США и Китаем может больно ударить по Boeing (Китай является крупнейшим рынком для коммерческих самолетов Boeing); традиционная августовская коррекция может продолжиться. Риски инвестирования: неожиданное разрешение для использования самолетов 737 MAX может резко поднять котировки компании", - указывается в обзоре ITI Capital.

Вторая инвестиционная идея The Bank of New York Mellon Corporation: покупка от текущих уровней: $45,81, целевой уровень: $49,8, стоп-лосс: $43,5, ожидаемая доходность: +8,7%; временной горизонт удержания позиции - 60 дней.

"The Bank of New York Mellon - американская банковская холдинговая компания; образовалась в 2007 году в результате слияния The Bank of New York и Mellon Financial Corporation. Привлекательность идеи: стабильные финансовые показатели компании; текущая цена акций компании не выглядит высокой, P/E 11,9; с точки зрения технического анализа, сейчас удачный момент для покупок (цена достигла важного горизонтального диапазона поддержки); прибыль компании в последнем квартальном отчете оказалась лучше ожиданий аналитиков. Риски инвестирования: возможная глобальная коррекция на фондовых рынках; снижение ставки рефинансирования негативно скажется на всем банковском секторе", - подчеркивается в обзоре ITI Capital.

Третья инвестиционная идея Marsh & McLennan Companies, Inc.: покупка от текущих уровней: $99,28, целевой уровень - $92,5, стоп-лосс: $102,3, ожидаемая доходность: +6,8%; временной горизонт удержания позиции - 30 дней.

"Marsh & McLennan Companies, Inc. - международная компания, имеющая бизнес в сфере страхования, управления рисками, инвестиционного консультирования и т.д. Привлекательность идеи: текущая цена акций компании выглядит высокой, P/E 34; цена вышла из локального растущего тренда, пробив его нижнюю границу; резкий рост долговых обязательств компании может смутить инвесторов; традиционная августовская коррекция может продолжиться. Риски инвестирования: стабильные финансовые показатели компании; последний квартальный отчёт компании оказался лучше ожиданий", - подчеркивается в обзоре ITI Capital

Кроме того, в обзоре сообщается, что в акциях Walgreens Boots Alliance сработал "ордер стоп-лосс", результат сделки: 0 (безубыток); в акциях United Technologies Corporation сработал "ордер стоп-лосс", результат сделки: $-3,62 (-2,7%). В PepsiCo, Dominion Energy, QUALCOMM Incorporated, Verizon Communications и Ford Motor Company цели и "стопы" прежние.