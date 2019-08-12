Спрос на нефть "вязнет" в последствиях торгового конфликта - БКС

В понедельник российский рынок акций открылся в "зеленой зоне", отыгрывая умеренно позитивные настроения на азиатских биржах, а также повышение агентством Fitch кредитного рейтинга России с "BBB-" до "BBB" с изменением прогноз на "стабильный", говорится в комментарии "БКС Премьер". При этом ценовая конъюнктура в нефти продолжает демонстрировать неуверенность, котировки Brent снижаются к отметке $58 за баррель. На этом фоне наблюдается ослабление курса рубля в направлении отметки 65,6. Это оказывает некоторую поддержку акциям экспортеров. Еще один бенефициар снижения нефтяных цен - Аэрофлот, акции авиаперевозчика прибавляют с утра более 1,5%.

По мнению инвестиционного стратега "БКС Премьер" Александра Бахтина, локальное давление на котировки черного золота оказывают опасения замедления мировой экономики и, как следствие, - спроса на энергоноситель. "Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном отчете снизило прогноз роста глобального нефтяного спроса в 2019-2020 гг., указав на деструктивное влияние на рынок глобального торгового конфликта - за первые пять месяцев текущего года спрос на нефть в мире рос самыми низкими темпами с 2008 года, если брать соответствующий период. В то же время эксперт обратил внимание, что в США продолжается сокращение буровой активности - на прошлой неделе количество активных буровых сократилось на 6 единиц - до 764". - указывает Александр Бахтин.