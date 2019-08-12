Рынок акций РФ утром подрос на рейтинге Fitch и сделал остановку у круглых рубежей индексов

Москва. 12 августа. Рынок акций РФ утром в понедельник подрос на фоне улучшения фондовой конъюнктуры в Азии и Европе, а также на новостях от агентства Fitch, повысившего суверенный рейтинг России на одну ступень; индексы МосБиржи и РТС поднялись к круглым рубежам 2700 и 1300 пунктов, после чего "быки" взяли тайм-аут.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2694,26 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1297,63 пункта (+0,6%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,5%.

Доллар стоит 65,41 рубля (+0,13 рубля).

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах до "ВВВ" с "BBB-". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".

Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что РФ рассчитывает на повышение суверенного рейтинга от агентств Standard & Poor's и Moody's вслед за Fitch Ratings.

Подорожали утром акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,5% и +1% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,3% и +0,5% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), "Газпрома" (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%).

Просели бумаги "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

В США в пятницу индексы снизились на фоне сохраняющихся опасений по поводу торгового конфликта США с Китаем. Основные индексы опустились по итогам недели на 0,5-0,8%.

Как стало известно на прошлой неделе из сообщений СМИ, Вашингтон отложил принятие решения о выдаче лицензий американским компаниям на возобновление работы с Huawei, что связывается с информацией о прекращении Пекином закупок сельскохозяйственной продукции из США.

Тем временем Huawei представила собственную операционную систему Harmony, которая призвана заменить ОС Android в случае ужесточения американских санкций.

Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем должен пройти в сентябре, однако в пятницу президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что встреча может не состояться. "У нас открытый диалог. Посмотрим, удастся ли нам сохранить в силе встречу в сентябре, - сказал Трамп. - Если удастся - отлично, если нет - тоже отлично".

Между тем, в понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (Япония не работает в связи с празднованием Дня гор, китайский Shanghai Composite вырос на 1,5%), "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,4-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Нефть в понедельник дешевеет на опасениях, что затянувшийся конфликт между США и Китаем в торговой сфере негативно скажется на мировом спросе на топливо; цена Brent находится на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 9 августа.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $58,37 за баррель (-0,3% и +2% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $54,31 за баррель (-0,4% и +3,7% в пятницу).

Ранее Трамп предупредил о возможном введении новых пошлин на товары, ввозимые в США из Китая, и на этом фоне ЦБ КНР снизил справочный курс юаня до минимума за 11 лет.

Тем временем в пятницу цены на нефть сильно выросли на сообщениях, что Саудовская Аравия готовит меры по поддержке нефтяного рынка. В частности, власти страны готовы удерживать экспорт на отметке ниже 7 млн баррелей в сутки в сентябре.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, новая неделя в августе началась с осторожного оптимизма, хотя Goldman Sachs предупреждает, что торговая война повышает вероятность рецессии в США. Ослабление юаня, которое может спровоцировать дальнейшую эскалацию, продолжается. Оптимизма на рынке могло бы быть больше, но в минувшие выходные президент США Трамп предупредил, что переговоры с КНР, запланированные на начало сентября, могут и не состояться. По его словам, Китай хочет сделку, но сам Трамп пока не готов ее заключать после 25 лет неприкрытого использования США.

В США число активных нефтяных буровых установок сократилось за прошлую неделю на 6 штук (до 764 единиц) - это шестая подряд неделя, когда активность падает. Тем не менее, на рынке сохраняется пессимизм по поводу будущего потребления. В МЭА полагают, что в I полугодии прирост спроса оказался самым незначительным с 2008 года. В 2019 году в МЭА ждут роста спроса на нефть на уровне 1,1 млн баррелей, а в 2020 году - на 1,3 млн баррелей к суточному потреблению. Дополнительным негативом в понедельник является статистика из РФ, где производство нефти выросло до 11,32 млн б/с в первую неделю августа, что превышает квоту в рамках соглашения ОПЕК+.

Внешний фон утром в понедельник можно назвать нейтральным. Доходности по американским казначейским обязательствам снижаются, как снижаются котировки нефти и многих других сырьевых контрактов. Перспектива переговоров США и КНР по торговым вопросам остается туманной. Производители нефти могут предпринять дополнительные усилия по стабилизации рынка, но доминирующей идеей в нефти остаются ожидания глобального экономического спада. Рубль остается под защитой положительной доходности, но общий негатив в отношении рискованных активов может помешать его укреплению, считает Кочетков.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, позитивом для рынка акций РФ стало повышение агентством Fitch кредитного рейтинга РФ на одну ступень - до "BBB" со "стабильным" прогнозом. Однако пока не радует нефть, прекратившая в пятницу отскок, несмотря на хорошую статистику от Baker Hughes о сокращении числа активных буровых установок в Штатах (-6 штук, до 764 единиц).

Именно фундаментально необоснованные "медвежьи" атаки на нефть из-за океана стали основной причиной падения нефти к ткущим уровням. Однако нефть неоправданно дешевая, и можно ожидать ее серьезного роста, но для этого надо бы закрепиться над отметкой $58,5 за баррель.

На таком фоне российский рынок акций утром подрос, но пройти отметку 2700 пунктов по индексу МосБиржи без нового позитива будет очень сложно. Акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) выглядят слабее рынка из-за падения цен на никель на 1,6%. Но "шортить" бумаги ГМК опасно: цены на никель находятся в восходящем тренде и сейчас пытаются пробить 4,5-летний максимум. Сильнее всех должен отыграть новость о повышении рейтинга Сбербанк. Лучше рынка могут быть и "Газпром" (MOEX: GAZP) с "ЛУКОЙЛом", если цены на нефть развернутся вверх, считает Антонов.

Как отмечает директор по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников, индекс МосБиржи в последние две недели находился в режиме боковой коррекции. Позитивным моментом является то, что на прошлой неделе прекратилось скольжение вниз индекса развивающихся рынков MSCI Emerging Markets ETF (EEM), а в конце недели приостановилось снижение цен на нефть. Также позитивным моментом является решение агентства Fitch повысить долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с "BBB-" до "BBB" (прогноз "стабильный"). Эксперты агентства считают, что грамотная бюджетная политика и низкий уровень госдолга нивелируют негативный эффект от антироссийских санкций.

Вместе с тем, негативным моментом является то, что на графике нефти Brent знаковая поддержка $59,5 за баррель пробита вниз, поэтому ситуация на рынке нефти сейчас под контролем "медведей". Все выглядит так, что возможна восходящая коррекция нефтяных цен к падению в район $59,5 или даже $62,5 за баррель. На этих уровнях появятся признаки истощения "быков", поэтому можно будет открывать "короткие" позиции с целью снижения до $55 за баррель. Пробитие же вниз отметки $55 будет крайне негативным сигналом для нефтяного рынка, потому что откроет дорогу "медведям" к многомесячному минимуму $50 за баррель. Если Китай начнет покупать нефть у Ирана в обход санкций, то сценарий с пробитием поддержки $55 за баррель реализуется. Надежды же "нефтебыков" связаны с тем, что сейчас ОПЕК рассматривает возможность сокращения производства, чтобы скомпенсировать упавший из-за замедления мировой экономики спрос. Если по этому вопросу будут позитивные новости, то минимум прошлой недели $55,88 за баррель станет для "быков" сильной многомесячной поддержкой, считает Верников.

На мировых рынках по-прежнему сильно беспокойство относительно перспектив торговой войны между США и Китаем. Трамп в пятницу заявил, что страна пока не готова к сделке с Китаем по торговле. При этом глава государства подчеркнул, что диалог продолжается. Еще 1 августа Трамп сообщил о намерениях с сентября ввести 10-процентную пошлину на товары из Китая общей стоимостью $300 млрд. Народный банк Китая, в свою очередь, с 5 августа начал опускать курс юаня к доллару до минимальных значений. В этой связи в минувший вторник Штаты включили Китай в список стран, манипулирующих валютой.

На российском рынке акций интерес представляет уровень 2750 пунктов на графике индекса МосБиржи - пробитие "быками" этой отметки ознаменует окончание коррекции. Пока же инвесторы покупают акции и берут риск на себя. Четыре повышения процентных ставок Федеральной резервной системы США в 2018 году ударили по развивающимся рынкам, но настанет момент, когда жадность инвесторов пересилит страх и они обратят внимание на фундаментальную дешевизну развивающихся рынков, считает аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+10,2%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+5,3%), АО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+2,5%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+2,4%), ПАО "САФМАР финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+1,9%).

Подешевели бумаги "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-2,1%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-2%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (-1,1%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-1%), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (-0,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 5,282 млрд рублей (из них 1,322 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).