Стимулы для ослабления рубля в среднесрочном периоде сохраняются - Росбанк

По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета в июле составил $5,6 млрд, что соответствует ожиданиям и сопоставимо со значениями прошлого года, сообщается в комментарии Росбанка. Одновременно с этим, сезонно сократился отток частного капитала до $0,7 млрд. Несмотря на некоторое сжатие профицита текущего счета с начала года ($51,4 млрд против $56,6 млрд в янв-июл'18), ситуация на рынке валютной ликвидности остается стабильной и благоприятной для рубля, особенно в условиях сохраняющегося спроса на рынке государственного долга, полагают аналитики Росбанка.

"К концу года мы продолжаем ожидать постепенного сжатия баланса валютной ликвидности на фоне более высоких выплат по внешнему долгу, что дополнительно сопровождается давлением со стороны низкого уровня цен на нефть (Brent $58.5/барр.). Таким образом, стимулы для ослабления рубля в среднесрочном периоде сохраняются. Тем не менее, в краткосрочной перспективе мы ожидаем поддержку для рубля со стороны налоговых выплат в конце этой недели, а также улучшения новостного фона после повышения суверенного рейтинга агентством Fitch с BBB- до BBB", - прогнозируют в аналитическом отделе Росбанка.