Сильной реакции долгового рынка на повышение кредитного рейтинга России агентством Fitch не ждем - Промсвязьбанк

"Из важных новостей отметим решение Fitch о повышении суверенного кредитного рейтинга России на одну ступень - до «ВВВ» со «Стабильным» прогнозом. Агентство обмечает улучшение макроэкономических показателей России, которые позволяют справиться с внешним шоками и санкционными ограничениями. Позитивное влияние на оценку кредитоспособности России оказывает гибкий обменный курс, закрепление инфляции около 4% уровня, консервативная бюджетная политика и профицит бюджета (2,6% от ВВП в 2018 г., 1,8% - ожидается в 2019 г.), профицит счета текущих операций (5,2% в 2019 г.), рост международных резервов до 520 млрд долл. По уровню долговой нагрузки и обеспеченности запасами международной ликвидности Россия имеет лучшие показатели среди стран рейтинговой категории «ВВВ». Вслед за повышением суверенного рейтинга ожидаем аналогичных действий в отношении крупных российских компаний и банков, рейтингуемых Fitch, что должно позитивно отразиться на котировках облигаций. Повышение кредитного рейтинга России до уровня «ВВВ» агентством Fitch является позитивной новостью для рублевых облигаций. Впрочем, сильной реакции рынка сегодня не ждем, учитывая сохранение внешних рисков. За 6 месяцев 2019 г. вложения нерезидентов в ОФЗ уже выросли на 0,8 трлн руб. Определяющим фактором для глобальных инвесторов выступает стоимость долларовой ликвидности и ДКП США", - отмечает в комментарии аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

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