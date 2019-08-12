Ожидаем в понедельник продолжения консолидации пары доллар/рубль в диапазоне 65-65,50 руб./долл. - Промсвязьбанк

"Мы по-прежнему консервативно смотрим на рубль с горизонтом нескольких недель: с фундаментальной точки зрения при текущих ценах на нефть и макропоказателях рубль, согласно нашей модели, по-прежнему несколько переоценен, а сильной конъюнктурной поддержки мы не ожидаем. И если цены на нефть останутся ниже отметки в 60 долл./барр. до конца августа, шансы на смещение торгов в паре доллар/рубль в район 66-67 руб./долл. оцениваем, как значительные. Сегодня ожидаем продолжения консолидации пары доллар/рубль в диапазоне 65-65,50 руб./долл. Учитывая текущий отскок на рынке нефти, краткосрочно видим возможности для укрепления пары, с попытками возврата в зону 64-65 руб. в ближайшие дни. В настоящий момент ключевыми факторами риска для рубля и для всей группы валют EM остаются общий аппетит к риску на глобальных рынках и динамика юаня", - говорится в комментарии аналитика Прмосвязьбанка Евгения Локтюхова.

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