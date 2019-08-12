Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут слегка подрасти

Москва. 12 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка подрасти благодаря как наметившемуся улучшению ситуации на мировых рынках капитала, так и повышению странового кредитного рейтинга России до уровня "BBB" агентством Fitch Ratings, полагают аналитики.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах до "ВВВ" с "BBB-". Прогноз рейтинга - "стабильный". Краткосрочные РДЭ в национальной и иностранной валютах были повышены до "F2" с "F3", потолок странового рейтинга - до "ВВВ" с "BBB-", рейтинги эмитента долгосрочных приоритетных необеспеченных облигаций в национальной и иностранной валютах - также до "ВВВ" с "BBB-". "Россия продолжает придерживаться надежной и последовательной политики, которая обеспечит улучшение макроэкономической стабильности, уменьшит влияние волатильности нефтяных цен на экономику и поддержит усиление устойчивости к внешним шокам", - отмечается в сообщении агентства.

Fitch полагает, что укрепление политики России, подкрепляемое более гибким обменным курсом, твердой приверженностью таргетированию инфляции и разумной фискальной стратегией, а также сбалансированный бюджет помогут ей справиться с усилением санкционных рисков. Тем не менее, сохраняющаяся угроза эскалации санкций отразится на возможностях привлечения Россией внешнего финансирования, инвестициях и перспективах экономического роста. "Fitch исходит из того, что санкции против РФ, введенные США и Европейским союзом, останутся в силе в долгосрочной перспективе", - говорится в пресс-релизе.

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в пятницу на фоне сохраняющихся опасений по поводу торгового конфликта США с Китаем. Основные индексы опустились по итогам недели на 0,5-0,8%. Как стало известно на прошлой неделе из сообщений СМИ, Вашингтон отложил принятие решения о выдаче лицензий американским компаниям на возобновление работы с Huawei, что связывается с информацией о прекращении Пекином закупок сельскохозяйственной продукции из США. Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем должен состояться в сентябре, однако в пятницу президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что встреча может не состояться. "У нас открытый диалог. Посмотрим, удастся ли нам сохранить в силе встречу в сентябре, - сказал Трамп. - Если удастся - отлично, если нет - тоже отлично".

Вместе с тем фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют осторожный рост в ходе торгов в понедельник, инвесторы продолжают оценивать ситуацию с торговыми переговорами между США и Китаем. Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,8%, Shenzhen Composite - 1%. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,1%. Южнокорейский индикатор Kospi повысился на 0,3%%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, индийский BSE Sensex - на 0,7%. Индонезийский Jakarta Composite опустился на 0,5%. Японские биржи в понедельник закрыты в связи с праздником (День гор). Народный банк Китая (китайский ЦБ) в понедельник установил справочный курс юаня на отметке 7,0211 за $1. Показатель третью сессию подряд ниже уровня 7 юаней/$1.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов в понедельник на опасениях, что затянувшийся конфликт между США и Китаем в торговой сфере негативно скажется на мировом спросе на топливо. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевели на 0,29% - до $58,36 за баррель. На торгах в прошлую пятницу цена выросла на 2% и составляла на закрытие $58,53 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже уменьшилась к этому времени на 0,37% - до $54,30 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на 3,73%, до $54,50 за баррель.

В пятницу цены на нефть сильно выросли на сообщениях, что Саудовская Аравия готовит меры по поддержке нефтяного рынка. В частности, власти страны готовы удерживать экспорт на отметке ниже 7 млн баррелей в сутки в сентябре.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу упала в 2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,674 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,59 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 августа вырос на 0,17% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,18 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,19%, поднявшись до 621,45 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Магнит-003Р-01" (+1,7%), "Мегафон БО-001Р-05" (+0,96%) и "Альфа-Банк-002Р-02" (+0,76%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-04" (-0,67%), "Роснефть-002Р-05" (-0,28%) и "Сбербанк 001-03R" (-0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Альфа-банк завершил размещение 3-летних облигаций серии 002Р-05 объемом 8 млрд рублей. Сбор заявок на облигации проходил с 25 по 31 июля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,9% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Выпуск размещен в рамках программы облигаций серии 002Р на сумму до 200 млрд рублей. На данный момент в рамках программы размещено четыре выпуска облигаций общим объемом 35 млрд рублей.

Белорусский ритейлер "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл Бел Финанс") готовит допвыпуск N1 облигаций 1-й серии на 5 млрд рублей. Размещение бумаг пройдет по открытой подписке. Сбор заявок на основной выпуск объемом 5 млрд рублей прошел 5 июля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,95% годовых. Ставке соответствует доходность к досрочному погашению через 5 лет в размере 11,41% годовых. Спрос на бонды превысил предложение в 2,4 раза и составил около 12 млрд рублей. Срок обращения выпуска - 10 лет, предусмотрена возможность досрочного погашения через 5 лет. Выпуск имеет амортизационную систему погашения: по 25% от номинальной стоимости будет гаситься в даты выплат 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Купоны квартальные.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 3-го купона облигаций серии 001P-08R в размере 7,72% годовых. Выпуск 10-летних облигаций объемом 10 млрд рублей был размещен в августе 2018 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,99% годовых. Ставка 2-го купона была приравнена к ставке 1-го. Бумаги размещались в рамках программы облигаций серии 001Р объемом 350 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены со сроком обращения до 40 лет.

Россельхозбанк (РСХБ) установил ставки 19-22-го купонов облигаций серии БО-17 в размере 7,4% годовых. Облигации объемом 5 млрд рублей были размещены в феврале 2015 года. Срок обращения займа составляет 10 лет. Ставка текущего купона - 8,3% годовых.

Русфинанс банк принял решение досрочно погасить облигации серии БО-12 объемом 5 млрд рублей. Погашение состоится 26 августа, в дату окончания 7-го купонного периода. Банк разместил выпуск 5-летних облигаций объемом 5 млрд рублей в феврале 2016 года. Ставка текущего купона - 8% годовых. В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций банка на 13 млрд рублей и классический выпуск на 3 млрд рублей.

ПАО "Россети" (MOEX: RSTI) приняло решение 27 августа досрочно погасить облигации серий БО-02 и БО-03 объемом по 5 млрд рублей каждая. Погашение состоится 27 августа, в дату окончания 6-го купонного периода. Выпуски БО-02 и БО-03 общим объемом 10 млрд рублей были размещены в августе 2016 года на десять лет. Ставка текущего купона - 9,15% годовых.