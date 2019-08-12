Ближайшими целями роста выступят значения 2705 и 2730 пунктов по индексу МосБиржи - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в понедельник складывается, на наш взгляд, умеренно позитивная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют попытки роста, цена на энергоносители и металлы стабильны. Ближайшими целями роста выступят значения 2705 и 2730 пунктов по индексу МосБиржи и 1300 и 1340 пунктов по индексу РТС. Сегодня интерес для инвесторов представляет отчетность по МСФО за 2 квартал 2019 года компании Мосэнерго, завтра данными за 1 полугодие 2019 года поделится компания Интер РАО", - отмечает в обзоре риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов.