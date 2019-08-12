Ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным повышением около 0.1-0.3%, вблизи отметки 2685 п. - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным повышением около 0.1-0.3%, вблизи отметки 2685 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2670, 2660 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2700, 2710 п. В первые минуты торгов локальный рынок акций может отыграть пятничную вечернюю новость о повышении долгосрочных рейтингов дефолта эмитента РФ со стороны рейтингового агентства Fitch. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации на позитивной территории. Выхода значимых иностранных статистических показателей сегодня не запланировано. Поэтому во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов", - указывает в комментарии старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.