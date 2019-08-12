Рубль в паре с долларом попытается уйти под отметку 65 - Алор Брокер

"На мировом валютном рынке пока все спокойно: пара евро-доллар пытается удержаться выше 1,12, а доллар пока слабо снижается к основным мировым валютам. На этом фоне, и учитывая рейтинговое событие, рубль в паре с долларом попытается уйти под отметку 65. Но для закрепления успеха нужен будет новый позитив, в противном случае во второй половине дня пара рискует вернуться в привычный для последних дней коридор 65-65,5", - сообщается в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.