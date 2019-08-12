Российский рынок акций откроется в небольшом плюсе - Алор Брокер

"Российский рынок акций откроется в небольшом плюсе и затем попробует продолжить рост, если внешний фон не станет ухудшаться. Однако пройти отметку 2700 пунктов без нового позитива будет очень сложно. Хуже рынка на открытии будет "Норильский Никель" из-за падения цен на никель почти на 3%. Но шортить бумаги компании опасно: цены на никель находятся в восходящем тренде и сейчас пытаются пробить 4,5-летний максимум. В тоже время на отскок можно попробовать купить Сбербанк, который сильнее всех должен отыграть новость о повышении рейтинга. Лучше рынка могут быть и "Газпром" с "Лукойлом" если цены на нефть развернутся вверх", - говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.