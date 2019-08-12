Вероятным сценарием на понедельник мы видим консолидацию индекса МосБиржи в середине диапазона 2650 - 2700 пунктов - Промсвязьбанк

"В понедельник азиатские рынки торгуются в плюсе, поддерживаемые стабильным курсом китайского юаня, фьючерсы на S&P 500 в небольшом плюсе, что настраивает на небольшое восстановление утраченных позиций, - пишет в комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. - В целом, текущая неделя обещает быть не менее волатильной, чем предыдущая, что связано с публикаций макроэкономической статистики. В среду выйдут данные по промышленному производству и розничным продажам в Китае (аналогичная статистика по США будет опубликована в четверг), что может привести к пересмотру текущих оценок по состоянию двух крупнейших экономик и существенному движению на рынках. Из важных данных отметим предварительный ВВП Германии и Еврозоны - ухудшение макроусловий может стать одной из причин для снижения ключевой ставки ЕЦБ уже на ближайшем заседании".

Российский рынок, как и мир, конец недели провел под негативным влиянием внешнего фона, индекс МосБиржи откатился от уровня в 2700 пунктов, напоминает Роман Антонов. "Умеренно-позитивный эффект на российский рынок сегодня будет иметь повышение рейтинга России от агентства Fitch с "BBB-" до "BBB" c позитивным прогнозом, но наиболее важной темой остаются торговые противоречия и ухудшение состояния мировой экономики, поэтому рассчитывать на сильный рост не приходится. Российский рынок будет двигаться вслед за мировыми площадками. Вероятным сценарием на сегодня при отсутствии резкого изменения внешнего фона мы видим консолидацию индекса МосБиржи в середине диапазона 2650 - 2700 пунктов", - прогнозирует эксперт Промсвязьбанка.