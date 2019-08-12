12 августа 2019 года 09:50
Утренние прогнозы: решение агентства Fitch поддержит рынок акций РФ
Аналитики полагают, что в первые минуты торгов понедельника рынок акций может отыграть пятничную новость о повышении долгосрочных рейтингов дефолта эмитента РФ со стороны рейтингового агентства Fitch. Однако данный позитив вряд ли позволит индексу Мосбиржи пройти отметку 2700 п.
"Промсвязьбанк" (Роман Антонов): "В понедельник азиатские рынки торгуются в плюсе, поддерживаемые стабильным курсом китайского юаня, фьючерсы на S&P 500 в небольшом плюсе, что настраивает на небольшое восстановление утраченных позиций. Умеренно-позитивный эффект на российский рынок сегодня будет иметь повышение рейтинга России от агентства Fitch с "BBB-" до "BBB" c позитивным прогнозом, но наиболее важной темой остаются торговые противоречия и ухудшение состояния мировой экономики, поэтому рассчитывать на сильный рост не приходится. Российский рынок будет двигаться вслед за мировыми площадками. Вероятным сценарием на сегодня при отсутствии резкого изменения внешнего фона мы видим консолидацию индекса МосБиржи в середине диапазона 2650 - 2700 пунктов".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "С позиций технического анализа, актуальным остается сценарий консолидации вблизи уровня 1300 пунктов по индексу РТС. Оснований для сильных движений пока не наблюдается, но фактор "торговых войн" по-прежнему оказывает давление не спрос на рынках акций (в пятницу президент США допустил отмену переговоров с Китаем, усилив неопределенность). Готовность инвесторов к принятию риска на развивающихся рынках также может сократиться из-за усиления политической неопределенности в Аргентине, где результаты предварительных выборов указывают на лидерство оппозиционного кандидата, политика которого в отношении рынков капитала может оказаться более консервативной, чем действующего президента".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций откроется в небольшом плюсе и затем попробует продолжить рост, если внешний фон не станет ухудшаться. Однако пройти отметку 2700 пунктов без нового позитива будет очень сложно. Хуже рынка на открытии будет "Норильский Никель" из-за падения цен на никель почти на 3%. Но шортить бумаги компании опасно: цены на никель находятся в восходящем тренде и сейчас пытаются пробить 4,5-летний максимум. В тоже время на отскок можно попробовать купить Сбербанк, который сильнее всех должен отыграть новость о повышении рейтинга. Лучше рынка могут быть и "Газпром" с "Лукойлом", если цены на нефть развернутся вверх".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным повышением около 0.1-0.3%, вблизи отметки 2685 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2670, 2660 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2700, 2710 п. В первые минуты торгов локальный рынок акций может отыграть пятничную вечернюю новость о повышении долгосрочных рейтингов дефолта эмитента РФ со стороны рейтингового агентства Fitch. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации на позитивной территории. Выхода значимых иностранных статистических показателей сегодня не запланировано. Поэтому во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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