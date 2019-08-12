Знаковая поддержка $59,5 на графике нефти Brent пробита вниз - ситуация на рынке нефти под контролем "нефтемедведей" - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Негативным моментом в данное время является то, что знаковая поддержка $59,5 на графике нефти Brent пробита вниз, поэтому ситуация на рынке нефти сейчас под контролем "нефтемедведей". Все выглядит так, что возможна коррекция нефтяных цен к падению в район $59,5 или $62,5. На этих уровнях мы увидим признаки истощения "быков", поэтому можно будет открывать "короткие" позиции с целью снижения до $55. Можно открывать на половину позиции на уровне $59,5 и открывать другую половину в районе $62,5. Пробитие же вниз отметки $55 будет крайне негативным сигналом для нефтяного рынка, потому что откроет дорогу "медведям" к многомесячному минимуму $50. Не будем гадать на кофейной гуще, но если Китай начнет покупать нефть у Ирана в обход санкций, то сценарий с пробитием поддержки $55 реализуется. Надежды же "нефтебыков" связаны с тем, что сейчас ОПЕК рассматривает возможность сокращения производства чтобы скомпенсировать упавший из-за замедления мировой экономики спрос. Если по этому вопросу будут позитивные новости, то минимум прошлой недели $55,88 станет для быков сильной многомесячной поддержкой", - говорится в комментарии директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова.