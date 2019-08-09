Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за миром, выросли бумаги золотодобытчиков

Москва. 9 августа. Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за мировыми фондовыми площадками на фоне сохраняющейся напряженности в торговом споре США-КНР после известий, что Белый дом отложил принятие решения о выдаче лицензий американским компаниям на возобновление работы с Huawei; откат сдерживался растущей нефтью, при этом лучше рынка выглядели бумаги золотодобывающих компаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2679,71 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1289,47 пункта (-1,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 6%.

Доллар подорожал до 65,47 рубля (+0,43 рубля).

По итогам недели индекс МосБиржи прибавил 0,2%, РТС потерял 0,3%, доллар подрос на 0,2 рубля.

Акции "РусАла" (MOEX: RUAL) упали в пятницу на 6% (до 27,3 рубля) на фоне отката бумаг на 12% на Гонконгской бирже после выхода слабого отчета за полугодие (EBITDA сократилась на 53%) и заявлений компании, что торговая война США-КНР и глобальное сокращение производственной активности может негативно отразиться на спросе на алюминий во второй половине 2019 года.

Также подешевели акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (-3,6% и -2,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%).

Выросли акции золотодобытчиков: ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+7,2%), АО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+2,6% и +3,9% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,6%, до 7010 рублей - новый максимум).

Также подросли бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и +0,2% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,3%).

В Азии в пятницу динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%), но снижаются Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,6-1,3%) и Америка (индекс S&P 500 отступил на 1,2%, к рубежу 2900 пунктов).

Народный банк Китая в пятницу установил справочный курс на уровне 7,0136 юаня/$1, что оказалось лучше ожиданий игроков и локально ослабило опасения относительно использования Пекином нацвалюты в качестве оружия в торговой войне с США.

Между тем давление на рынки оказывает растущая торговая напряженность. По сообщению Bloomberg, Белый дом отложил принятие решения о выдаче лицензий американским компаниям на возобновление работы с Huawei, что связывается с информацией о прекращении Пекином закупок сельскохозяйственной продукции из США. Новый раунд торговых переговоров между странами должен состояться в сентябре, и, по мнению аналитиков, до этого момента ожидать сближения позиций сторон вряд ли рационально.

Нефть в пятницу дорожает, поддержку рынку оказали новости четверга о том, что представители Саудовской Аравии начали консультации с коллегами по ОПЕК по вопросу возможной реакции на недавнее падение цен на топливо.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $58,77 за баррель (+2,4% и +2,1% накануне), сентябрьская цена WTI - $54,62 за баррель (+4% и +2,8% в четверг).

Международное энергетическое агентство (МЭА) в пятницу сообщило, что рост спроса на нефть в январе-мае был минимальным с 2008 г. - 520 тыс. б/с. МЭА сократило прогноз роста спроса на нефть на 2019-2020 годы, снизило оценку роста поставок нефти из не-ОПЕК в 2019 г. до 1,9 млн б/с и спрогнозировало рост поставок в 2020 г. на 2,2 млн б/с.

Между тем МЭА отметило, что запросы на нефть ОПЕК в течение III квартала увеличатся почти на 1 млн б/с, до 30,6 млн б/с.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, оптимизм инвесторов после заявлений лидеров США и КНР о намерении продолжить торговые переговоры в сентябре развеялся на новостях о том, что власти США затягивают процесс разрешения продаж американскими компаниями комплектующих и технологий китайской Huawei. Это усилило опасения, что Китай может ответить дальнейшим ослаблением юаня, что явно не будет способствовать разрешению конфликта.

Эскалация торговых войн угрожает замедлению уже ослабевающей экономике Китая, а, соответственно, и мировой. Июльский индекс цен китайских производителей в июле впервые с августа 2016 года показал снижение на 0,3% после нулевого значения в июне. Уровень потребительской инфляции при этом ускорил рост до 2,8% с июньских 2,7%.

Экономическая статистика по еврозоне также не внушает оптимизма: промышленное производство упало в июле во Франции и Великобритании, а последняя к тому же показала более сильное замедление роста ВВП во II квартале, чем ожидали аналитики (+1,2% вместо консенсуса +1,4%). В отсутствие четких озвученных монетарных мер поддержки со стороны ЕЦБ инвесторы пока не видят поводов для покупки европейских акций. На фоне безрадостного внешнего новостного потока даже дорожающая Brent не оказала особой поддержки отечественному рынку акций, отмечает Кирсанова.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, на рынках покоя нет, каждый день приносит новый негатив. Народный банк Китая установил курс своей валюты ниже 7 юаней за доллар, а в Италии очередной политический кризис. Российский рынок реагировал на внешние раздражители довольно слабо благодаря возобновившемуся росту нефти. Акции Polymetal и "Полюса" выглядели лучше рынка благодаря многолетним максимумам в золоте. Среди аутсайдеров самым слабым оказался "РусАл" на фоне падения прибыли по МСФО в I полугодии на 41%. Впрочем, результат был ожидаем, так как в прошлом году котировки алюминия находились значительно выше из-за американских претензий к самому "РусАлу". Бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,4%) просели, хотя компания сообщила о заключении крупного контракта с китайской Baosteel Resources на поставку коксующегося угля на долгосрочной основе. "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) сообщила о снижении продаж алмазов и бриллиантов в июле на 50%.

После безуспешных попыток вернуть курс доллара под отметку 65 руб./$1 рублевые оптимисты сдали свои позиции, тем более что на глобальном рынке сохраняются все признаки бегства капитала от рисков. Тем не менее, пока причин для более заметного ослабления российской валюты нет, так как ее доходность остается строго положительной в отличие от многих мировых валют.

По данным МЭА, прирост глобального спроса на нефть в I полугодии оказался самым небольшим с 2008 года, когда потребление сдерживалось рекордными ценами. Саудовская Аравия обещала сохранить свой экспорт ниже 7 млн б/с. Российское министерство энергетики сообщило, что поддерживает оценку МЭА, так как подобный сценарий лег в основу продления соглашения по ограничению добычи. Благодаря этому котировки нефти выросли, но риски торговой войны все еще доминируют. С технических позиций также можно допустить рост котировок Brent до $59-60 за баррель, чтобы протестировать линию начала "медвежьего" рынка, считает аналитик.

Пекин ранее выдвинул условие снятия ограничений на работу Huawei в качестве основы для торговых переговоров с США. В знак протеста против действий США Китай приостановил поставки американской сельскохозяйственной продукции, но именно этот факт в Белом доме считают основанием для сохранения ограничений для Huawei, отмечает Кочетков.

Аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) также полагают, что рынки в пятницу находились под давлением продавцов после сообщений о том, что Белый дом принял решение отложить выдачу лицензий корпорациям США на возобновление работы с Huawei. Как известно, в июне власти США постановили, что для осуществления работы с Huawei американские компании должны получить специальную лицензию (ее запросили уже около 50 компаний).

В пятницу международное рейтинговое агентство Fitch Ratings опубликует обновленный суверенный рейтинг России, который в текущий момент находится на инвестиционном уровне "ВВВ-" с прогнозом "стабильный". Изменения рейтинга не ожидается. Комментарий к решению, вероятно, будет содержать оценку влияния новых санкций США (по "делу Скрипалей") на российскую экономику.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, помимо промедления властей США с выдачей лицензий на работу с Huawei инвесторов огорчили высказывания Трампа о возможной отмене переговоров с Китаем в сентябре. Торги на биржах Европы также проходили на пессимистичной ноте, испытывая дополнительное давление от политической неопределенности в Италии и худших, чем ожидалось, данных по экономике Великобритании.

Нефть выросла в ожидании возможных мер нефтедобывающих стран по ограничению нефтедобычи. Ближайшим значимым сопротивлением для котировок Brent выступает отметка $60 и ее преодоление может позволить развить рост в район $62,5 за баррель. В пятницу вечером инвесторы ждут еженедельных данных Baker Hughes по числу нефтяных буровых установок.

Индекс МосБиржи сохраняет основную поддержку в виде средней полосы Боллинджера недельного графика - 2640 пунктов, которая указывает на возможность возобновления роста. В понедельник биржи ждет спокойный на события день, поэтому инвесторы будут наблюдать за развитием ситуации вокруг торгового противостояния США-КНР. В среднесрочном периоде рынки останутся под давлением, но будут стремиться избавиться от него, считает Кожухова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-19,1%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-10%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-8,6%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-4,4%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-3,6%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-3,6%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-3,4%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-2,9%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+3%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+2,9%), ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+2,9%), ПАО "Армада" (MOEX: ARMD) (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 32,686 млрд рублей (из них 7,008 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка ).