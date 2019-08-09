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09 августа 2019 года 19:47

Рубль активно дешевеет к доллару и евро на фоне негативной динамики мировых рынков

Москва. 9 августа. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль ускорил снижение к бивалютной корзине на фоне негативной динамики большинства мировых рынков.

Курс доллара США составил 65,49 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 44,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 73,47 руб./EUR1, подорожав на 75 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 58,23 копейки - до 69,08 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил снижение и заметно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах на фоне негативной динамики большинства мировых рынков. Участники рынка выходят из рисковых активов в ожидании развития торгового конфликта Вашингтона и Пекина и возможного обострения политического кризиса в Италии. Так, американские власти отложили принятие решения о выдаче лицензий американским компаниям на возобновление работы с Huawei; кроме того, Трамп заявил, что назначенный на сентябрь новый раунд переговоров в Вашингтоне может не состояться.

Как сообщил Bloomberg, Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем "идут очень хорошо". "Что касается Китая, пошлины работают отлично", - сказал он, добавив, что назначенные на сентябрь переговоры могут быть отменены. "У нас открытый диалог. Посмотрим, удастся ли нам сохранить в силе встречу в сентябре, - отметил Трамп. - Если удастся, отлично, если нет, тоже отлично".

В свою очередь, вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил накануне, что в стране должны быть проведены досрочные выборы в связи с отсутствием в парламенте большинства.

Между тем, международное рейтинговое агентство Fitch объявит в пятницу вечером о действиях по отношению к суверенному рейтингу России. В настоящее время рейтинг находится на инвестиционном уровне "ВВВ-" с позитивным прогнозом.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший аналитик банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Андрей Кадулин, рубль снижается к доллару и евро на пятничных торгах в условиях сокращения спроса на рисковые активы на мировых финансовых рынках, в том числе под влиянием последних заявлений президента США Дональда Трампа о возможной отмене торговых переговоров с Китаем в сентябре и о необходимости снижения процентных ставок ФРС США.

"Мы ожидаем, что в целом под действием внешних факторов российская валюта продолжит торговаться в диапазоне 64-65,5 руб./$1 в августе. Возможности для укрепления рубля ограничены фундаментальными факторами: сезонным ослаблением сальдо текущего счета платежного баланса и сохраняющимися ежедневными покупками ЦБ РФ для Минфина", - полагает Кадулин.

По словам аналитика, негативное влияние на рубль может оказать снижение доли нерезидентов в ОФЗ, на спрос со стороны которых влияет усилившаяся санкционная риторика. "Снижение может быть зафиксировано по итогам августа. По предварительным данным Национального расчетного депозитария, доля нерезидентов в ОФЗ в период с 1 июля по 6 августа снизилась до 29,2% с 30,8% по итогам июня. Пока снижение не связано с уходом иностранных инвесторов из российских суверенных бумаг, а объясняется доразмещением ОФЗ в целях поддержки ВЭБа", - отметил Кадулин.

Подъем нефтяного рынка ускорился в ходе торгов в пятницу, однако этого все равно недостаточно для завершения недели в "зеленой зоне" из-за обвала по итогам первых трех сессий недели. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 2,11% - до $58,59 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени поднимаются на 3,6% - до $54,43 за баррель. С начала текущей недели Brent подешевела на 5,2%, WTI - на 2,4%.

Нефть дорожает в пятницу на ожиданиях, что Саудовская Аравия не станет мириться с низкими ценами на основную статью своего экспорта. Как сообщали СМИ ранее, представители страны уже провели телефонные переговоры с коллегами по ОПЕК по вопросу возможной реакции на недавнее падение цен на топливо.

Между тем в пятницу Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало отчет, согласно которому спрос на нефть в мире с января по май вырос лишь на 520 тыс. баррелей в сутки, что является самым низким приростом с 2008 года. Также агентство снизило свою оценку роста мирового спроса на нефть на 2019 год - на 100 тыс. баррелей в сутки.

Комментируя снижение оценки роста потребления на 2019 год, эксперты агентства отмечают вялый рост спроса на нефть из-за свидетельств замедления экономического роста и ухудшения торговых отношений Китая и США, что может привести к меньшему росту спроса на нефть.

"В отличие от коллег по сырьевому цеху, рубль в пятницу терял свои позиции против основных конкурентов. (. . .) После безуспешных попыток вернуть курс рубля под отметку 65 рублей за доллар рублевые оптимисты сдают свои позиции, тем более что на глобальном рынке сохраняются все признаки бегства капитала от рисков. Иена вновь укрепилась до 105,7 за доллар, а доходность 10-летних казначейских обязательств США вернулась к уровню 1,7%. Тем не менее, пока причин для более заметного ослабления российской валюты нет, так как ее доходность остается строго положительной, в отличие от многих валют развитых и развивающихся стран. К тому же нефть в пятницу вновь вернулась выше отметки $58 за баррель Brent", - подчеркнул ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 12,44 копейки, до 65,2543 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,36 копейки, до 73,0196 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в пятницу на 11,65 копейки по отношению к четвергу и составил 65,3185 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 11,68 копейки и составил 65,335 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 900,537 млн, из которых $615,2 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 285,337 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 7,81 копейки по отношению к четвергу, до 73,1441 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 14,16 копейки и составил 73,2087 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR545,026 млн, из которых EUR180,559 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR364,467 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов лишь незначительно изменились, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,41% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 7,44% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 7,5%, 7,63% и 7,67% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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