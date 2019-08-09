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09 августа 2019 года 19:45

Рынок акций РФ на неделе консолидировался, лидировали бумаги золотодобытчиков

Рынок акций РФ на неделе консолидировался на фоне общемировой коррекции после падения, вызванного эскалацией торгового противостояния США и Китая. Фаворитами стали бумаги золотодобытчиков и "Норникеля" на фоне бурного роста цен на золото и никель. Индексы МосБиржи и РТС протестировали рубежи 2700 и 1300 пунктов соответственно, но удержать их не смогли из-за упавшей нефти и бегства инвесторов из рисковых активов в "качество".

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ), по итогам недели с 1 по 7 августа составил $450 млн (вторая худшая неделя за последние 5 лет) против $220 млн оттока неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, также зафиксировали отток капитала на уровне $170 млн (худшая неделя с середины декабря) против $80 млн оттока неделей ранее (данные EPFR Global).

В период с 5 по 9 августа индекс МосБиржи подрос на 0,2% и составил 2679,71 пункта, индекс РТС потерял 0,3% и достиг 1289,47 пункта на фоне стабилизации доллара в районе 65,47 руб./$1 (+0,2 рубля). Нефть Brent за неделю упала на 3,9% или $2,4 (октябрьский фьючерс).

Рынок акций РФ начал неделю со снижения третьи торги подряд на фоне общемирового отката из-за эскалации торгового противостояния США и Китая (президент США пригрозил ввести доппошнины против КНР, если не будет прогресса в переговорах), однако снижение оказалось неглубоким (индекс МосБиржи опустился чуть ниже 2650 пунктов) благодаря новостям об умеренных новых антироссийских санкциях США, не затрагивающих ОФЗ. Акции ПАО "Полюс" (+5,1%) обновили свои максимумы на фоне роста золота, а нефть Brent откатилась в район $60 за баррель.

Новые санкции США против РФ запрещают американским банкам любое участие на первичном рынке суверенных евробондов РФ и валютное кредитование российского правительства. Однако новые санкции США не затронут госкомпании, а также вторичный рынок суверенного долга. Ограничения вступят в силу в августе и будут действовать минимум год.

Во вторник рынок акций отыграл откат индексов начала недели, спровоцированный эскалацией торговой войны США-КНР, при этом забуксовавшая в коррекции нефть не смутила "быков"; индексы МосБиржи и РТС поднялись к уровням 2680 и 1300 пунктов соответственно.

Центробанк Китая установил справочный курс юаня на уровне около 6,9 юаня за $1 впервые с начала года, а на торгах в Гонконге китайская валюта пересекла рубеж 7 юаней за $1 впервые за 11 лет. Трамп выступил с критикой действий китайского ЦБ, обвинив его в валютных манипуляциях, еще больше усилив опасения рынка. Однако НБК заверил, что не будет намеренно снижать курс юаня или использовать свою валюту как оружие в торговой войне. Нефть Brent опустилась к $59 за баррель на опасениях, что США введут новые пошлины на китайский импорт, а Китай примет ответные меры в отношении американской нефти, что увеличит предложение топлива.

Лидерами роста во вторник выступили бумаги "Уралкалия" (+17,1%) на новостях об оферте с премией к рынку - компания объявила о планах выкупить оставшийся free float в размере 3,27% по цене выше рынка (120 рублей за акцию, реестр 20 сентября). Выросли акции "Татнефти" (+3,3%) на дивидендных новостях (выплаты за I полугодие - 40,11 рубля на все виды акций).

В среду рынок акций РФ вновь просел (индекс МосБиржи опустился к 2675 пунктам) вслед за развернувшимися вниз мировыми площадками и нефтью на опасениях замедления мировой экономики, которые усилились после решений трех центробанков мира снизить базовые процентные ставки (ЦБ Новой Зеландии, Индии, Таиланда). Акции "Полюса" (+2,3%) обновили свои максимумы, подросли бумаги "Газпрома" (+0,4%) на новостях о возможной продаже осенью квазиказначейского пакета бумаг концерна (+3,7%) нерезидентам.

Нефть Brent рухнула ниже $57 за баррель и укрепилась в "медвежьем" рынке, поскольку снижение котировок с пикового значения, достигнутого в конце апреля, превысило 20%. Дополнительное давление на котировки оказали данные Минэнерго США о росте запасов нефти и бензина в США при прогнозах сокращения запасов.

В четверг рынок акций РФ вырос на фоне коррекционного отскока мировых фондовых площадок и нефти после падения, индекс РТС превысил 1300 пунктов, а индекс МосБиржи не смог удержаться выше 2700 пунктов из-за укрепления рубля; лидерами роста выступили бумаги "Аэрофлота" (+3,4%) и обновившие исторический максимум на закрытие торгов бумаги "Норникеля" (+2,6%), превысившие рубеж 15 тыс. рублей за штуку за счет ралли никеля.

Помимо "Норникеля", подскочили малоликвидные акции ПАО "Южуралникель" (+16,1%) на фоне роста фьючерсов на никель в Лондоне на 8,3%. На азиатской сессии цена никеля взлетала почти на 13% на усилении опасений, что Индонезия может ввести запрет на экспорт никелевой руды в более ранние сроки (сейчас срок назначен на январь 2022 года).

Упали акции "АЛРОСА" (-2,2%, до 75,5 руб. - минимум с ноября 2017 года) на фоне слабого отчета за полугодие по РСБУ: чистая прибыль упала более чем на 30% (до 36,3 млрд рублей), а выручка сократилась на 29% (до 89,15 млрд рублей). Падение выручки компания объясняет общим ухудшением конъюнктуры на мировом алмазно-бриллиантовом рынке, где наблюдаются "существенные кризисные явления".

Нефть Brent отскочила в район $58 за баррель на фоне сообщений, что Саудовская Аравия начала консультации с коллегами по ОПЕК по вопросу возможных мер поддержки нефтяных цен.

В пятницу рынок акций возобновил сползание вниз из-за фиксации прибыли перед выходными на фоне снижения фондового Китая, Европы и фьючерсов в США; индекс МосБиржи просел ниже 2680 пунктов. Лидерами отката стали акции "РусАла" (-6%) после выхода слабого отчета за полугодие (EBITDA сократилась на 53%) и заявлений компании, что торговая война США-КНР и глобальное сокращение производственной активности может негативно отразиться на спросе на алюминий во второй половине 2019 года.

Раллировали бумаги золотодобывающих компаний ("Полюс", "Бурятзолото", "Лензолото", Polymetal) на фоне ощутимого прироста цен на золото с начала августа на волне обострения торгового противостояния между США и Китаем и ожиданий смягчения денежно-кредитной политики со стороны ведущих центробанков мира (стоимость унции золота впервые с 2013 года превысила $1500). За последний месяц снизили ставки Федрезерв США, ЦБ РФ, Центробанки Филлипин, Новой Зеландии, Таиланда, Индии, Южной Кореи, Индонезии, Бразилии, ЮАР, а ЕЦБ и Банк Японии сигнализировали о готовности пойти на такую меру в будущем.

Нефть Brent в пятницу поднялась к $59 за баррель. Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило в своем отчете, что рост спроса на нефть в январе-мае был минимальным с 2008г - 520 тыс. б/с. МЭА сократило прогноз роста спроса на нефть на 2019-2020 годы, снизило оценку роста поставок нефти из не-ОПЕК в 2019г до 1,9 млн б/с, и спрогнозировало рост поставок в 2020г на 2,2 млн б/с.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Русская аквакультура" (+14%), ПАО "Полюс" (+8%), Polymetal (+7%); хуже рынка смотрелись акции "МРСК Сибири" (-11%), "Мечела" (-7%), "РусАла" (-6%).

В середине августа рынок акций может остаться под давлением продавцов из-за слабой нефти и сокращения интереса к рисковым активам на фоне торгового противостояния США и Китая. Коридор колебаний индекса МосБиржи на следующей неделе может составить 2650-2720 пунктов, для индекса РТС - 1250-1310 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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