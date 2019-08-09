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Цены евробондов РФ по итогам недели заметно подросли на фоне возвращения "аппетита к риску"

Москва. 9 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели заметно подросли на фоне как возвращения "аппетита к риску" на мировых долговых рынках, так и переоценки инвесторами санкционных рисков после объявления США о новом пакете санкций в отношении РФ, который оказался менее жестким, чем ожидалось.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также подросли в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Тенденция к ценовому росту сформировалась в первый же торговый день недели благодаря растущим котировкам US Treasuries и переоценке инвесторами санкционной премии после официального опубликования второго пакета антироссийских санкций со стороны США.

Второй пакет санкций против РФ в рамках дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля вступит в силу с 26 августа, сообщила OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций). Новые санкции включают ограничение на выдачу всех кредитов или иной финансово-технической помощи России со стороны международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и МВФ; ужесточение лицензирования при продаже РФ ряда товаров и технологий; запрет американским банкам участвовать в первичном рынке валютного суверенного долга России и выдавать кредиты правительству РФ.

Новые санкции США не затрагивают российские госкомпании, а также вторичный рынок суверенного долга, номинированного не в рублях (на долг в российской валюте ограничения не распространяются).

После локальной передышки во вторник рынок валютных гособлигаций в середине недели продемонстрировал заметный ценовой рост на фоне активизировавшегося спроса глобальных инвесторов на рисковые активы после нескольких дней падения. При этом рост котировок "длинных" выпусков евробондов России достигал 140-200 базисных пунктов, а соответствующее снижение доходностей составляло 8-12 базисных пунктов. Поддержку котировкам облигаций emerging markets оказывала также позитивная ценовая динамика базовых активов - US Treasuries.

Спрос на облигации развивающихся стран был подогрет ожиданиями дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. В частности, 7 августа сразу три центробанка в Азии снизили свои процентные ставки. Новая Зеландия снизила ставку сразу на 50 базисных пунктов - до исторического минимума 1% годовых, Таиланд - на 25 базисных пунктов, до 1,5% годовых. Индия снизила ставку прямого РЕПО четвертый раз в этом году - на 35 базисных пунктов (до 5,4% годовых). Ранее, во второй половине июля, снизили ставки центробанки Южной Кореи, Индонезии, ЮАР, Бразилии, Турции и России.

В условиях снижающихся процентных ставок на глобальном рынке остается все меньше и меньше активов с положительной доходностью при умеренном риске. Некоторое аналитики уже начинают рассматривать варианты ухода через какое-то время доходностей американских Treasuries в отрицательную зону под давлением возможного обострения "валютных войн" и гонки мировых центробанков по снижению процентных ставок. Этот фактор оказывает поддержку облигациям emerging markets, в том числе и российским бумагам, поскольку данный сегмент рынка, скорее всего, сохранит положительный уровень доходностей.

Вместе с тем в четверг активность покупателей на рынке российских еврооблигаций снизилась вслед за наметившейся отрицательной коррекцией US Treasuries; при этом часть выпусков сохранила позитивный импульс, в то время как другая часть оказалась под влиянием коррекционных настроений.

Но коррекция в целом была недолгой, и уже в последний день недели инициатива на рынке вновь перешла к игрокам на повышение.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,45% и составила 113,16% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 6 базисных пунктов и 9 августа составил 132 базисных пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 2% (их доходность снизилась на 14 пунктов - до 4,22% годовых), с погашением в 2042 - на 1,9% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 5 пунктов - до 233 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 2,7% (их доходность снизилась на 17 базисных пунктов и составила 4,28% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году вырос в цене за неделю на 1%, до 105,38% от номинала (его доходность снизилась на 16 пунктов и составила 3,46% годовых), бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,73%, до 108,15% от номинала (их доходность снизилась на 12 базисных пунктов и составила 3,40% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,52% (их спред к US Treasuries сузился на 1 пункт и составил 131 базисный пункт).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также в ожидании заявлений представителей российских монетарных властей относительно дальнейшей денежно-кредитной политики, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, нестабильность ситуации на мировых рынках будет следствием сохраняющейся неопределенности в торговых спорах между США и Китаем, что ведет к росту опасений инвесторов относительно резкого замедления темпов экономического роста, что в свою очередь негативно скажется на мировом спросе на нефть и металлы.


Опубликовано: /Финмаркет/
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