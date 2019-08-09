"ВТБ Капитал" поднял оценку акций EPAM на 14%, оставив рекомендацию "продавать"

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций EPAM на 14% - до $165 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем рекомендация "продавать" для этих бумаг осталась без изменения.

Потенциал падения рыночной стоимости акций EPAM даже с учетом повышения прогнозного уровня на данный момент, по оценкам аналитиков "ВТБ Капитала", достаточно высокий, поэтому они подтвердили рекомендацию "продавать" для этих бумаг.

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $190 за штуку.