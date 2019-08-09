.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "БКС Глобал Маркетс" закрыл две торговых идеи: "Лонг в РусАле" и "Покупка РусАла против Норникеля"
.
09 августа 2019 года 18:46
"БКС Глобал Маркетс" закрыл две торговых идеи: "Лонг в РусАле" и "Покупка РусАла против Норникеля"
"БКС Глобал Маркетс" закрывает торговую идею "Лонг в "РусАле"", а также торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами) "Покупка "РусАла" (MOEX: RUAL) против "Норильского никеля" (MOEX: GMKN)" из-за ухудшения внешнего фона и отсутствия краткосрочных триггеров, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна. Как отмечают эксперты, ставка на ререйтинг "РусАла" не сыграла по ряду причин, включая девальвацию юаня и слабость рынка алюминия из-за эскалации торговой войны США и Китая. "Краткосрочные риски для "РусАла" реализовались: недавнее ослабление юаня на 1,5% делает "РусАл" менее конкурентоспособным по сравнению с китайскими компаниями, при этом падение цен на алюминий на 5,5% с момента открытия идей 4 февраля и эскалация торговой войны между США и Китаем ограничивают потенциал роста. Вместе с тем "Норникель" выигрывает от повышения цен на палладий и никель (+4% и +22% с момента открытия идеи) из-за ожиданий дефицита. Кроме того, алюминиевый бизнес "РусАла" по-прежнему стоит меньше его доли в "Норильском никеле", - пишут аналитики. Кроме того, они подчеркивают, что, по их оценкам, акции "РусАла" в настоящее время имеют ограниченный потенциал роста, учитывая риски для рынков цветных металлов. Долгосрочная рекомендация для акций "РусАла" от экспертов "БКС Глобал Маркетс" - "покупать", а для ADR "Норникеля" - "продавать".
.
Компании упоминаемые в новости: РУСАЛ
.
09 августа 2019 года 19:50
Москва. 9 августа. Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за мировыми фондовыми площадками на фоне сохраняющейся напряженности в торговом споре США-КНР после известий, что Белый дом отложил принятие решения о выдаче лицензий американским компаниям на возобновление работы с Huawei; откат сдерживался растущей нефтью, при этом лучше рынка выглядели бумаги золотодобывающих компаний. читать дальше
.09 августа 2019 года 19:47
Москва. 9 августа. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль ускорил снижение к бивалютной корзине на фоне негативной динамики большинства мировых рынков. читать дальше
.09 августа 2019 года 19:45
Рынок акций РФ на неделе консолидировался на фоне общемировой коррекции после падения, вызванного эскалацией торгового противостояния США и Китая. Фаворитами стали бумаги золотодобытчиков и "Норникеля" на фоне бурного роста цен на золото и никель. Индексы МосБиржи и РТС протестировали рубежи 2700 и 1300 пунктов соответственно, но удержать их не смогли из-за упавшей нефти и бегства инвесторов из рисковых активов в "качество". читать дальше
.09 августа 2019 года 19:25
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций EPAM на 14% - до $165 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация "продавать" для этих бумаг осталась без изменения. Потенциал падения рыночной стоимости акций EPAM даже с учетом повышения прогнозного уровня на данный... читать дальше
.09 августа 2019 года 19:24
Москва. 9 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели заметно подросли на фоне как возвращения "аппетита к риску" на мировых долговых рынках, так и переоценки инвесторами санкционных рисков после объявления США о новом пакете санкций в отношении РФ, который оказался менее жестким, чем ожидалось. читать дальше
.09 августа 2019 года 18:30
Из всего потока сегодняшних макроэкономических данных, а их было много, выделяются цифры по британскому ВВП за 2 кв., отмечается в комментарии ИК QBF. Выделяются, прежде всего, потому что таких цифр не наблюдалось уже семь лет. Самый плохой показатель с 2012 года, ВВП Великобритании снизился во 2... читать дальше
.09 августа 2019 года 18:11
Усиление риска рецессии не оставляет Федрезерву иного выхода, как продолжить смягчение монетарной политики - "ВТБ Капитал"
Усиление риска рецессии не оставляет Федрезерву иного выхода, как продолжить смягчение монетарной политики, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Это не может не отразиться на состоянии американской экономики, уверен экономист банка Нил Маккиннон. Рынок казначейских облигаций США сигнализирует о... читать дальше
.09 августа 2019 года 17:41
Citi пересмотрел прогнозные акций и депозитарных расписок анализируемых нефтекомпаний РФ, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Роналда Смита. По итогам переоценки для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до... читать дальше
.09 августа 2019 года 17:12
Недавнее ослабление юаня усиливает неопределенность в отношении перспектив мировой экономики - "ВТБ Капитал"
Рост экспорта во всех крупнейших странах-экспортерах, особенно в Азии, замедляется, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Хотя опубликованные на днях данные внешней торговли Китая оказались лучше ожиданий – в частности, темпы роста экспорта вернулись в положительную зону, превысив 3%. Однако... читать дальше
.09 августа 2019 года 16:50
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование потенциальной динамики акций Exelon Corporation - крупной американской корпорации, которая владеет 10 АЭС и 17 ядерными реакторами по всей территории США, а также производит ветровую и солнечную электроэнергию. Акциям присвоена... читать дальше
.09 августа 2019 года 16:25
Evraz вчера представил результаты за 1П19 по МСФО, которые совпали с консенсус-оценками аналитиков Sberbank CIB. EBITDA снизилась на 21% относительно 2П18 до $1 482 млн при рентабельности 24%. Снижение произошло на фоне падения цен на сталь, уголь и ванадий, указывается в обзоре Sberbank CIB.... читать дальше
.09 августа 2019 года 16:04
"После безуспешных попыток вернуть курс рубля под отметку 65 за доллар рублёвые оптимисты сдают свои позиции, тем более что на глобальном рынке сохраняются все признаки бегства капитала от рисков. Иена вновь укрепилась до 105,7 за доллар, а доходность по 10-летним казначейским обязательствам США... читать дальше
.09 августа 2019 года 15:44
Москва. 9 августа. Доллар и евро усилили рост на "Московской бирже" в пятницу днём, рубль ускорил снижение к бивалютной корзине на фоне негативной динамики большинства мировых рынков. читать дальше
.09 августа 2019 года 15:43
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование потенциальной динамики акций Arista Networks - одного из ведущих производителей сетевого оборудования для крупных центров обработки данных, высокопроизводительных вычислительных систем и облачных сетевых решений. Акциям присвоена... читать дальше
.09 августа 2019 года 15:16
"Общая температура на рынке за последние торговые дни упала на пару делений, так как Китай удержал курс USDCNY меньше чем в проценте над порогом 7,00, считавшемся критическим, - отмечается в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. - Умеренный прогноз - что Китай допустит... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.