"БКС Глобал Маркетс" закрыл две торговых идеи: "Лонг в РусАле" и "Покупка РусАла против Норникеля"

"БКС Глобал Маркетс" закрывает торговую идею "Лонг в "РусАле"", а также торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами) "Покупка "РусАла" (MOEX: RUAL) против "Норильского никеля" (MOEX: GMKN)" из-за ухудшения внешнего фона и отсутствия краткосрочных триггеров, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна.

Как отмечают эксперты, ставка на ререйтинг "РусАла" не сыграла по ряду причин, включая девальвацию юаня и слабость рынка алюминия из-за эскалации торговой войны США и Китая.

"Краткосрочные риски для "РусАла" реализовались: недавнее ослабление юаня на 1,5% делает "РусАл" менее конкурентоспособным по сравнению с китайскими компаниями, при этом падение цен на алюминий на 5,5% с момента открытия идей 4 февраля и эскалация торговой войны между США и Китаем ограничивают потенциал роста. Вместе с тем "Норникель" выигрывает от повышения цен на палладий и никель (+4% и +22% с момента открытия идеи) из-за ожиданий дефицита. Кроме того, алюминиевый бизнес "РусАла" по-прежнему стоит меньше его доли в "Норильском никеле", - пишут аналитики.

Кроме того, они подчеркивают, что, по их оценкам, акции "РусАла" в настоящее время имеют ограниченный потенциал роста, учитывая риски для рынков цветных металлов.

Долгосрочная рекомендация для акций "РусАла" от экспертов "БКС Глобал Маркетс" - "покупать", а для ADR "Норникеля" - "продавать".