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09 августа 2019 года 16:50
Потенциал роста акций Exelon Corporation в среднесрочной перспективе составляет 21,1% - ИК "ФИНАМ"
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование потенциальной динамики акций Exelon Corporation - крупной американской корпорации, которая владеет 10 АЭС и 17 ядерными реакторами по всей территории США, а также производит ветровую и солнечную электроэнергию. Акциям присвоена рекомендация "покупать", целевая цена - $55 при текущей рыночной цене - около $45,4, потенциал роста в среднесрочной перспективе - 21,1%. Компания Exelon относится к сектору ЖКХ (Utilities), который по традиции является защитным. Компании, входящие в данный сектор, в целом показывают устойчивую динамику даже во время кризиса, при этом выплачивая высокие дивиденды благодаря стабильному денежному потоку, отмечают аналитики "ФИНАМА". Спрос на услуги Exelon не цикличен и постоянен со стороны жителей США. Exelon ориентирована только на внутреннее потребление и ее ключевым рынком сбыта является США, что уже принесло ей значительную выгоду благодаря проведенной налоговой реформе в США, позволив направить свободные денежные средства на увеличение капитальных затрат благодаря чему она впоследствии сможет повысить тарифы. Напомним, Exelon инвестирует в обновление инфраструктуры порядка $21 млрд в течение четырех лет в связи с чем ежегодный рост базовой тарифной ставки (rate base) до 2021 года будет составлять 7,4%, тогда как ранее прогнозировались темпы роста на 6,5%. При этом менеджмент компании заявил, что в 2019 году прибыль на акцию будет уже в коридоре $3-3,30 (медианное значение $3,15 на бумагу) по сравнению с $3,12 на бумагу в 2018 году. Помимо этого, менеджмент компании продолжает проводить дружественную политику по отношению к акционерам, повысив ежегодные темпы роста дивидендов до 2020 года до 5%, тогда как ранее они составляли 2,5%. Ранее менеджмент компании заявил, что дивиденды в 2019 году вырастут на 5%. В конце июля Exelon сообщил о квартальных дивидендах в размере $0,3625 на бумагу. Реестр акционеров будет закрыт 15 августа, выплата состоится 10 сентября. На текущий момент дивидендная доходность составляет 3,2%. Выручка компании за квартал 2019 года просела на 2,3% и составила $7,689 млрд по сравнению с $8,076 млрд годом ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне $7,894 млрд. Операционные затраты снизились на 3,6% до $6,881 млрд по сравнению с $7,136 млрд годом ранее из-за более низких цен на топливо, а также снижения затрат на обслуживание. Операционная прибыль Exelon в отчетном периоде составила $841 млн по сравнению с $942 млн годом ранее. Процентные расходы выросли на 9,6% и составили $409 млн по сравнению с $373 млн годом ранее. "Менеджмент компании продолжает проводить дружественную политику по отношению к акционерам, повысив ежегодные темпы роста дивидендов до 2020 года до 5%, тогда как ранее они составляли 2,5%. Ранее менеджмент компании заявил, что дивиденды в 2019 году вырастут на 5%, - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Вадим Сысоев. - В конце июля Exelon сообщил о квартальных дивидендах в размере $0,3625 на бумагу. Реестр акционеров будет закрыт 15 августа, выплата состоится 10 сентября. На текущий момент дивидендная доходность составляет 3,2%. Также с учетом неплохой обстановки на рынке недвижимости США и в целом в строительном секторе продолжит увеличиться спрос на электроэнергию, что благоприятно повлияет на финансовые показатели Exelon".
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