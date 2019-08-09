На глобальном рынке сохраняются все признаки бегства капитала от рисков - "Открытие Брокер"

"После безуспешных попыток вернуть курс рубля под отметку 65 за доллар рублёвые оптимисты сдают свои позиции, тем более что на глобальном рынке сохраняются все признаки бегства капитала от рисков. Иена вновь укрепилась до 105,7 за доллар, а доходность по 10-летним казначейским обязательствам США вернулась к уровню 1,7%. Тем не менее пока причин для более заметного ослабления российской валюты нет, так как ее доходность остаётся строго положительной в отличие от многих валют развитых и развивающихся стран. К тому же нефть в пятницу вновь вернулась выше отметки $58 за баррель Brent. К 15:15 мск пара USD/RUB - 63,382 (+0,53%), EUR/RUB - 73,227 (+0,69%)", - отмечает в комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.