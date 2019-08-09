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09 августа 2019 года 15:44

Рубль днём ускорил снижение к доллару и евро на фоне негативной динамики мировых рынков

Москва. 9 августа. Доллар и евро усилили рост на "Московской бирже" в пятницу днём, рубль ускорил снижение к бивалютной корзине на фоне негативной динамики большинства мировых рынков.

Курс доллара США составил 65,42 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 37,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,29 руб./EUR1, подорожав на 56 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 45,69 копейки - до 68,96 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 12,44 копейки, до 65,2543 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,36 копейки, до 73,0196 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько усилил темпы снижения к доллару и евро на дневных торгах. Участники рынка отыгрывают негативную динамику большинства мировых рынков, включая валютные площадки emerging markets, в ожидании развития торгового конфликта Вашингтона и Пекина и на фоне беспокойства инвесторов по поводу политической ситуации в Италии.

Народный банк Китая (китайский ЦБ) в пятницу установил справочный курс юаня на отметке 7,0136 за $1. Этот показатель ниже, чем значение, установленное днем ранее, и является минимальным с 2008 года.

Между тем справочный курс все равно оказался выше, чем ожидали аналитики. Это позволяет инвесторам надеяться, что Китай не использует валюту в качестве оружия в торговой войне с США, пишет MarketWatch.

По сообщению Bloomberg, Белый дом отложил принятие решения о выдаче лицензий американским компаниям на возобновление работы с Huawei, что связывается с информацией о прекращении Пекином закупок сельскохозяйственной продукции из США. Новый раунд торговых переговоров между странами должен состояться в сентябре, и, по мнению аналитиков, не стоит ожидать сближения позиций сторон до этого момента.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини в четверг заявил, что в стране должны быть проведены досрочные выборы в связи с отсутствием в парламенте большинства, сообщает газета "Стампа". Он подчеркнул, что "итальянцы нуждаются в определенности". Сальвини также обратился с призывом к премьеру Италии Джузеппе Конте убедиться в том, что в итальянском парламенте действительно отсутствует большинство.

Международное рейтинговое агентство Fitch объявит в пятницу вечером о действиях по отношению к суверенному рейтингу России. В настоящее время рейтинг находится на инвестиционном уровне "ВВВ-" с позитивным прогнозом.

"Сегодня ситуация на рынках спокойная, но рубль без видимых причин просел на 0,3% - вероятно, некоторые участники рынка фиксируют прибыль перед выходными. На следующей неделе событий, связанных с потенциальными рисками, немного; внимания заслуживает публикация списка китайских товаров, на которые США хотят с сентября ввести 10%-ные пошлины. Мы полагаем, что в данной ситуации имеет смысл покупать рубль при курсе 65,2-65,3 за доллар, поскольку сегодня вечером агентство Fitch может повысить российский суверенный рейтинг - в этом случае пара "доллар-рубль" может опуститься ниже 65 руб./$1", - отмечают аналитики Sberbank Investment Research.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу ускорили рост после достаточно существенного подъема днем ранее. По итогам текущей недели, вероятно, будет зафиксировано снижение котировок. С прошлой пятницы WTI потеряла более 5%, Brent - свыше 7%.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 1,38% - до $58,17 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени повысились на 0,99% - до $53,06 за баррель.

В четверг Brent поднялась на 2,05%, составив на закрытие $57,38 за баррель, WTI выросла на 2,84% и завершила день на отметке $52,54 за баррель. Поддержку рынку накануне оказали новости о том, что представители Саудовской Аравии начали консультации с коллегами по ОПЕК по вопросу возможной реакции на недавнее падение цен на топливо.

"С фундаментальной точки зрения при текущих ценах на нефть и макропоказателях рубль, согласно нашей модели, несколько переоценен. Если цены на нефть останутся ниже отметки в $60 за баррель до конца августа, видим шансы на смещение торгов в паре "доллар-рубль" в район 66-67 руб./$1. В базовом сценарии сегодня ожидаем консолидацию пары "доллар-рубль" в нижней половине диапазона в 65-65,50 руб./$1. Ключевой фактор для всей группы валют EM - общий аппетит к риску на глобальных рынках", - полагает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

"Российская валюта накануне умеренно укрепилась в основных валютных парах, двигаясь в русле валют развивающихся стран. Тем не менее, сохранение нефтяных котировок ниже психологически важной для рубля отметки в $60 за баррель Brent не позволило рублю продемонстрировать более сильное восстановление. Сегодня фактор более низких цен на нефть также ограничивает возможности рубля, который продолжает терять позиции. В паре с европейской валютой рубль чувствует себя несколько лучше, что связано со слабостью евро на мировом рынке Forex из-за отсутствия улучшения ситуации в европейской экономике", - отметил аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов лишь незначительно изменились, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,41% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 7,44% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 7,5%, 7,63% и 7,67% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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