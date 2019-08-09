Ужесточение торговой войны вынуждает ФРС снижать ставку - "Открытие Брокер"

Обострение торговой войны укрепило уверенность инвесторов в дальнейшем снижении процентной ставки со стороны ФРС США, отмечается в комментарии ведущего аналитика по международным рынкам "Открытие Брокер" Алексей Корнилов. После заявления Трампа о введении 10% пошлин на $300 млрд товаров из Китая с 1 сентября вероятность снижения ставки на следующем заседании Федерального резерва возросла до 100%, согласно CME Group. Рынок полагает, что действия Трампа не оставляют ФРС места для маневра, поэтому Федрезерв должен будет компенсировать ущерб, наносимый торговой войной, снижением процентных ставок. По мнению эксперта, дополнительное давление на Джерома Пауэлла, главу ФРС, оказывает сам Трамп, который считает, что последнее снижение на 0,25% до 2,00-2,25% было недостаточным и правильным было бы снижение на 0,5%. Трампа беспокоит то, что относительно высокая доходность американских бумаг приводит к укреплению доллара, что в свою очередь мешает американским компаниям конкурировать на международном рынке.

"Действительно, есть признаки того, что центральные банки других стран начинают действовать решительнее в вопросе снижения ставки, - полагает Алексей Корнилов. - В эту среду центральные банки Индии, Таиланда и Новой Зеландии понизили процентные ставки, чтобы адресовать проблемы замедления экономики и неопределённость, вызванную торговой войной. Смущает форма прямого давления со стороны Трампа на ФРС, что ранее считалось правилом плохого тона, так как ФРС призван действовать независимо от политического влияния, строго в соответствии со своим мандатом, обеспечивая стабильность инфляции и занятости населения на заданном уровне. Если новый порядок установления ставки станет нормой, то это может привести к более тяжёлым последствиям для экономики из-за образующегося системного риска".