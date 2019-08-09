Формируется "почва" для подъема котировок золота до $1510 - БКС

"Будущая неделя может не уступить по уровню волатильности уходящей семидневке. Переговорный процесс между США и Китаем по торговой сделке, судя по всему, не вернется в позитивную колею в ближайшее время. Девальвация юаня и публичные сетования американского президента Трампа на слишком сильный доллар формируют опасения перерастания торговых прений в валютную войну. Между тем статистика в Великобритании по ВВП, объемам строительства и промпроизводства в обрабатывающей промышленности в пятницу вышла ощутимо хуже прогнозов. Это усиливает опасения инвесторов по поводу последствий для британской экономики выхода из ЕС без сделки и в то же время служит одним из триггеров текущего удорожания золота.

Вкупе с сохранением повышенной неопределенности в торговых переговорах США и КНР, опасениями валютных войн и ожиданиями дальнейшего снижения ставок мировыми центробанками это создает благоприятную "почву" для развития повышательного тренда в золоте до $1510 в ближайшей перспективе", - отмечает в комментарии финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.