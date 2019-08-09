Финансовые результаты "Газпром нефти" за 1П19 поддержат акции в краткосрочной перспективе - Альфа-банк

"Газпром нефть" в четверг представила финансовые результаты за 1П19 по МСФО: цифры за 2К19 оказались лучше консенсус-прогноза агентства “Интерфакс”: выручка превзошла прогноз на 0,9%, нескорректированная EBITDA – на 3,5%, а чистая прибыль – на 0,9%. Консенсус-прогноз ожидал сильных показателей, и компания оправдала ожидания рынка. Отчетность сигнализирует о росте дивидендных выплат в этом году, что поддержит акции в краткосрочной перспективе", - говорится в обзоре Альфа-банка.

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