Торговая война закрыла "окно" возможностей для рубля - "Нордеа Банк"

"Эскалация торговой войны и повсеместное снижение аппетита к рисковым активам дают нам основания для пересмотра прогноза курса рубля до более слабых уровней на всём прогнозном горизонте", - говорится в обзоре "Нордеа Банка".

"В первой половине текущего года рубль демонстрировал довольно сильное укрепление, прибавив за период с января по июль более чем 9.5% в паре с долларом США. В результате российская валюта в этот период продемонстрировала самую сильную динамику среди всех валют развивающихся стран. В своем предыдущем прогнозе, опубликованном в конце марта, мы отмечали, что для рубля открылось окно возможностей, которое позволит российской валюте укрепить свои позиции в основных валютных парах. В качестве основного фактора поддержки для рубля мы указывали повышенный спрос нерезидентов на российские государственные облигации, который подстегивался ожиданиями снижений ключевой ставки Банком России. В качестве ориентира на конец текущего года мы указывали уровень 62.5 в паре с американской валютой. Фактор повышенного спроса нерезидентов на ОФЗ действительно выступил важным драйвером укрепления рубля, а российская валюта достигла уровней вблизи отметки 62.5 уже к концу июня, после чего торговалась в диапазоне 62.5-63.5, двигаясь в тренде с остальными валютами развивающихся стран.

Тем не менее, за последние две недели настроения на глобальных площадках резко ухудшились в свете эскалации темы торговых войн и весьма сдержанных намерений ФРС снижать ставки. Глава американского регулятора Д. Пауэлл после заседания ФРС в конце июля, на котором произошло ожидаемое снижение ключевой ставки, сообщил, что члены ФРС рассматривают текущее снижение ставок лишь как корректировку своей политики в середине бизнес-цикла, а не как начало длинного цикла снижения ставок. Таким образом, риторика ФРС оказалась более жесткой, чем ожидал рынок, надеющийся на 4 снижения ключевой ставки до конца будущего года. В результате весь блок рисковых активов оказался под давлением.

Кроме того, в начале августа градус напряженности в торговых отношениях между США и Китаем резко вырос, после того как президент США Д. Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на китайские импортные товары на сумму $300 млрд. с 1 сентября, указав на возможный рост данных пошлин в дальнейшем. В случае введения данных мер весь китайский импорт в США окажется под повышенными пошлинами. Вероятность заключения сделки, которая способна что-то изменить в отношениях между двумя странами, стала ещё более призрачной. Дополнительным тревожным сигналом является движение китайского юаня выше психологически важной отметки в 7 юаней за доллар, свидетельствующее о возможном дальнейшем углублении торговых противоречий. Обострение протекционизма повышает риски замедления мировой экономики, которая и без того начинает демонстрировать признаки циклического замедления.

В своем мартовском прогнозе мы отмечали, что ждем ослабления российской валюты в 2020 году в связи с ухудшением внешнеэкономических условий из-за замедления роста глобальной экономики. Недавняя эскалация торговой войны и недостаточно мягкая монетарная политика ФРС приблизили сроки реализации данного прогноза.

Слабый глобальный аппетит к риску в условиях перехода к новому раунду торговой войны, вероятно, сохранится до конца года. Мы полагаем, что китайский юань, являющийся сейчас барометром настроений относительно будущего мировой торговли, продолжит плавно слабеть в ближайшие месяцы и может достичь отметки 7,3 в паре с долларом к концу 2020 года. Прочие валюты развивающихся стран, которые в последнее время не могли остаться в стороне от динамики китайской валюты, в таком сценарии также выглядят уязвимо. Нефтяные котировки при наличии столь существенных опасений относительно устойчивости глобального роста также не имеют достаточно сильного фундамента, что создаёт для рубля дополнительные риски.

Описанное ухудшение внешних условий и отсутствие поводов для быстрого разрешения торгового конфликта дают нам основания для пересмотра прогноза на всём прогнозной горизонте до более слабых отметок в паре с долларом. Отметим, что настроения на рынках остаются весьма негативными. Участники рынка склонны довольно эмоционально реагировать на новые порции плохих макроэкономических данных. Это повышает риски краткосрочных резких движений на рынках по сценарию декабря 2018 года . В таком сценарии рубль может достигать более слабых отметок, чем те, что указаны в прогнозе.

В паре с EUR прогноз рубля улучшен на всём прогнозным горизонте, что мы обосновываем крайне слабой динамикой европейской экономики, в которой пока не заметны признаки разворота. Экономические проблемы еврозоны транслируются в ослабление европейской валюты. В период обострения торговых войн и переход крупнейших инвесторов в защитные активы доллар, на наш взгляд, продолжит демонстрировать более сильную динамику, чем евро.

Фактор возврата иностранных инвесторов в ОФЗ, который фигурировал в качестве основного канала укрепления рубля в нашем мартовском прогнозе, реализовался. На данный момент объемы притока нерезидентов в ОФЗ существенно сократились, снижая значимость данного фактора для рубля. На первый план выходят глобальные тренды.

На горизонте 2020 года мы также видим риски дальнейшего умеренного ослабления рубля, которое связываем с возможным нарастанием санкционного давления на Россию по мере приближения президентских выборов в США.

Для более оптимистичной траектории курса рубля, чем представлена в прогнозе, требуется возврат США и Китая на путь конструктивных переговоров или более активные действия со стороны ФРС по снижению ставки. Пессимистичному сценарию, напротив, соответствует ситуация с ужесточением протекционистских настроений и сохранением выжидательной позиции ФРС в вопросе снижения ставок", - пишут в своем обзоре аналитики "Нордеа Банка".