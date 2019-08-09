Рынок акций РФ утром снижается в рамках коррекции, растут бумаги золотодобытчиков

Москва. 9 августа. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов развернулся вниз в рамках коррекции на фоне забуксовавшей в росте нефти и снижения фондовых индикаторов в Европе и США; упали акции "РусАла" на фоне опасений, что спрос на алюминий сократится во втором полугодии, но раллируют бумаги золотодобывающих компаний на фоне ощутимого прироста цен на золото с начала августа.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2691,44 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1297,78 пункта (-0,5%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1%.

Доллар подорожал до 65,34 рубля (+0,3 рубля).

Акции "РусАла" упали на 5,9% (до 27,34 рубля) на фоне отката бумаг на 12% на Гонконгской бирже вслед за выходом отчета за II квартал и комментария о возможном спаде спроса на алюминий во втором полугодии. Коррекция акций стала крупнейшей с апреля 2018 г., когда США включили "РусАл" в санкционный список.

Скорректированная EBITDA "РусАла" во II квартале 2019 года выросла на 34% к предыдущему периоду, до $302 млн, сообщила компания в пятницу. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял $300 млн.

Между тем, скорректированная EBITDA за I полугодие 2019 года сократилась на 53%, до $528 млн, что было обусловлено преимущественно эффектом снижения цены алюминия на LME (на 17,3% к аналогичному периоду 2018 г.) и цены котировального периода.

Также подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,4% "префы"), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,3%).

Из золотодобытчиков выросли акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+4,1%), АО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+3,9% и +2,6% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), также подросли бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

Индексы в США выросли на новостях из КНР: Народный банк Китая в четверг установил справочный курс юаня на минимальной с 2008 года отметке. Однако он оказался выше ожиданий, что несколько ослабило опасения по поводу использования Пекином валюты в качестве оружия в торговой войне с США.

Кроме того, данные об объемах внешней торговли КНР в июле оказались лучше прогнозов, что помогло стабилизации финансовых рынков.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс полагает, что американскому ЦБ может потребоваться больше стимулов для поддержания экономического роста, если растущая торговая напряженность будет его сдерживать. По его мнению, до конца текущего года потребуется как минимум еще одно сокращение базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов. При этом торговые и другие глобальные проблемы могут привести к необходимости более значительных действий, считает Эванс.

Между тем экономисты все больше уверены в снижении ставки ФРС в сентябре. Такого шага сейчас ожидают 63,9% экономистов, опрошенных The Wall Street Journal. Месяцем ранее вероятность этого оценивалась рынком менее чем в 50%.

В Азии в пятницу динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite проседает на 0,7%), но снижаются Европа (FTSE теряет 0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,5%) на фоне неоднозначной пятничной статистики.

ВВП Японии во втором квартале, по предварительным данным, увеличился на 1,8% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали повышения всего на 0,4%, сообщает Quick. Кроме того, темпы экономического роста за первый квартал были пересмотрены до 2,8% с ранее объявленных 2,2%. Таким образом, подъем японского ВВП за прошедшие два квартала стал лучшим с первого полугодия 2017 года.

Темпы роста потребительских цен в Китае в июле ускорились до максимума за 17 месяцев за счет сохраняющегося повышения стоимости продуктов питания. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 2,8% в годовом выражении после подъема на 2,7% в июне, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Средний прогноз аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, предполагал подъем на 2,7% в годовом выражении.

Цены производителей (индекс PPI) в июле снизились на 0,3% относительно того же месяца годом ранее после нулевого изменения в июне, сообщило ГСУ. Эксперты ожидали в среднем сокращения на 0,1% в прошлом месяце.

Между тем Народный банк Китая установил справочный курс на уровне 7,0136 юаня/$1, то есть выше психологически важной отметки в 7 юаней во второй раз на текущей неделе. Тем не менее, он оказался лучше ожиданий, что ослабляет опасения относительно использования Пекином нацвалюты в качестве оружия в торговой войне с США.

Нефть в пятницу замедлила рост, цена Brent находится на $0,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 8 августа.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $57,49 за баррель (+0,2% и +2,1% накануне), сентябрьская цена WTI - $52,65 за баррель (+0,2% и +2,8% в четверг).

Поддержку рынку накануне оказали новости о том, что представители Саудовской Аравии начали консультации с коллегами по ОПЕК по вопросу возможной реакции на недавнее падение цен на топливо.

По итогам текущей недели будет зафиксировано снижение нефтяных котировок: с прошлой пятницы WTI потеряла более 5%, Brent - свыше 7%.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, оснований для завершения консолидации рынка акций РФ вблизи уровня 1300 пунктов по индексу РТС пока не наблюдается. Опасения, связанные с "торговыми войнами", отчасти смягчились, что стало основанием для отскока по фондовому индексу развивающихся рынков MSCI EM, но динамика цен на золото и доходности казначейских облигаций США указывает на сохранение спроса на "защитные" активы.

По словам аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, "качели" рынка акций продолжаются, все говорит в пользу того, что сил для роста российских индексов нет. К вечеру продажи могут усилиться за счет "фактора пятницы": обстановка сейчас напряженная и любое высказывание того же Трампа в выходные может привести к открытию рынков на следующей неделе с "гэпом".

Однако и поводов для открытия "коротких" позиций пока не видно - риски разворота слишком велики. Самая опасная бумага для "шортов" - это "Норникель", из-за продолжающегося роста цен на никель и палладий. Пройдя отметку $1500 за тройскую унцию, золото продолжает дорожать. Возможно, котировки идут в район $1800, где находится сильное сопротивление, и вот оттуда точно стоит рисковать и открывать "шорты".

С нефтью наоборот: после сильного и абсолютно беспричинного падения в район $56 за баррель, котировки никак не хотят нормально отскочить хотя бы в район $60. Несмотря на словесные интервенции восточных нефтяников, на рынке сильны страхи возобновления очередных распродаж, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в пятницу просели индексы в Китае и снижаются фьючерсы на индекс S&P500 после того, как стало известно о промедлении США с выдачей лицензий на работу с китайской компанией Huawei, которая оказалась в центре торгового конфликта.

Нефть консолидируется в ожидании новых сигналов, инвесторы ждут отчета Международного энергетического агентства (МЭА), отчета Baker Hughes по числу нефтяных буровых установок, а также новостей о возможных мерах поддержки рынка, о чем заявляли в Саудовской Аравии. Инвесторы опасаются понижения прогнозов МЭА по росту мирового спроса на нефть. Кроме того, важным событием дня станет решение Fitch по суверенному рейтингу России.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский полагает, что торговые противоречия США-КНР и монетарная политика ведущих ЦБ по-прежнему сдерживают потенциал роста фондовых рынков.

Если выступление главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса в среду, из которого участники рынка сделали вывод о высокой вероятности продолжения тенденции к снижению ставки, поддержало риск-аппетит на глобальных рынках (индекс S&P 500 практически за два дня отыграл половину снижения с уровней конца июля), то появление новой точки напряженности в торговых отношениях между двумя крупнейшими экономиками способствует приостановлению роста.

По сообщению Bloomberg, Белый дом отложил принятие решения о выдаче лицензий американским компаниям на возобновление работы с Huawei, что связывается с информацией о прекращении Пекином закупок сельскохозяйственной продукции из США. Новый раунд торговых переговоров между странами должен состояться в сентябре, и как минимум до этого момента ожидать сближения позиций сторон вряд ли рационально. В контексте отношений между странами некоторым позитивом можно считать стабильный в последние несколько торговых сессий курс китайского юаня и заявления Народного банка Китая о недопустимости значительного ослабления национальной валюты, однако по факту стабильность курса китайской валюты скорее нужно воспринимать как отсутствие еще одного фактора для дальнейшего ухудшения отношений между странами, в то время как ожидать, что лишь стабилизация валютного курса побудит партнеров пойти на компромисс, явно не приходится.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (-2,7%), акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-2,1%), ПАО "Плазмек" (MOEX: PLSM) (-1,8%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (-1,6%), ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (-1,4%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+16%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 5,577 млрд рублей (из них 0,957 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).