Москва. 9 августа. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине после укрепления накануне и в ожидании новых сигналов с внешних рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,06-65,13 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,13 руб./$1 (+8,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 72,89 руб./EUR1 (+14,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 11,18 копейки к уровню закрытия четверга, до 68,61 рубля.

Доллар при этом оказался на 0,24 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 16,82 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного снижается к доллару и евро на старте торгов после укрепления накануне. Участники торгов ожидают новых сигналов с внешних рынков и продолжают следить за ходом торгового конфликта Вашингтона и Пекина и действиями центробанка Китая в отношении нацвалюты.

Народный банк Китая (китайский ЦБ) в пятницу установил справочный курс юаня на отметке 7,0136 за $1. Этот показатель ниже, чем значение, установленное днем ранее, и является минимальным с 2008 года.

Между тем справочный курс все равно оказался выше, чем ожидали аналитики. Это позволяет инвесторам надеяться, что Китай не использует валюту в качестве оружия в торговой войне с США, пишет MarketWatch.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу слабо поднимаются после достаточно существенного подъема днем ранее. По итогам текущей недели, вероятно, будет зафиксировано снижение котировок. С прошлой пятницы WTI потеряла более 5%, Brent - свыше 7%.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 0,24% - до $57,52 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени повысились на 0,23% - до $52,66 за баррель.

В четверг цена Brent поднялась на 2,05%, составив на закрытие $57,38 за баррель, котировки WTI выросли на 2,84% и завершила день на отметке $52,54 за баррель. Поддержку рынку накануне оказали новости о том, что представители Саудовской Аравии начали консультации с коллегами по ОПЕК по вопросу возможной реакции на недавнее падение цен на топливо.