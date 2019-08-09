Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 9 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг с положительной динамикой на новостях из КНР. При этом Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite вышли "в плюс" с начала недели, прибавив с прошлой пятницы соответственно 0,2% и 0,4%. Народный банк Китая в четверг установил справочный курс юаня на минимальной с 2008 года отметке. Однако он оказался выше ожиданий, что несколько ослабило опасения по поводу использования Пекином валюты в качестве оружия в торговой войне с США. Кроме того, данные об объемах внешней торговли КНР в июле оказались лучше прогнозов, что помогло стабилизации финансовых рынков.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс полагает, что американскому ЦБ может потребоваться больше стимулов для поддержания экономического роста, если растущая торговая напряженность будет его сдерживать. Он думает, что до конца текущего года потребуется как минимум еще одно сокращение базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов. При этом торговые и другие глобальные проблемы могут привести к необходимости более значительных действий, добавил Эванс. Между тем экономисты все больше уверены в снижении ставки ФРС в сентябре. Такого шага сейчас ожидают 63,9% экономистов, опрошенных The Wall Street Journal. Месяцем ранее вероятность этого оценивалась рынком менее чем в 50%.

Вместе с тем фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов движутся без единой динамики из-за неоднозначной статистики, опубликованной в пятницу. Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,4%. ВВП Японии во втором квартале, по предварительным данным, увеличился на 1,8% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали повышения всего на 0,4%, сообщает Quick. Кроме того, темпы экономического роста за первый квартал были пересмотрены до 2,8% с ранее объявленных 2,2%. Таким образом, подъем японского ВВП за прошедшие два квартала стал лучшим с первого полугодия 2017 года. На этом фоне японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,41%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:16 МСК увеличилось на 1,13%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 9:17 МСК поднялся на 0,25%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:53 МСК снизился на 0,38%, гонконгский Hang Seng к этому времени потерял 0,16%. Темпы роста потребительских цен в Китае в июле ускорились до максимума за 17 месяцев за счет сохраняющегося повышения стоимости продуктов питания. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 2,8% в годовом выражении после подъема на 2,7% в июне. Цены производителей (индекс PPI) в июле снизились на 0,3% относительно того же месяца годом ранее после нулевого изменения в июне. Между тем Народный банк Китая установил справочный курс на уровне 7,0136 юаня/$1, то есть выше психологически важной отметки в 7 юаней во второй раз на текущей неделе.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу плавно повышаются после достаточно существенного подъема днем ранее. Поддержку нефтяному рынку оказали новости о том, что представители Саудовской Аравии начали консультации с коллегами по ОПЕК по вопросу возможной реакции на недавнее падение цен на топливо. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 0,17% - до $57,48 за баррель. В четверг их цена поднялась на 2,05%, составив на закрытие $57,38 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром растут на 0,21% - до $52,65 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена подскочила на 2,84% и завершила день на отметке $52,54 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 13,467 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,652 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавный восстановительный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 8 августа вырос на 0,07% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106 пунктов, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,09%, поднявшись до 620,29 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть-04" (+0,5%), "Сбербанк-001-03R" (+0,45%) и "ВЭБ.РФ-001Р-12" (+0,35%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-07" (-1,6%), "Мегафон БО-001Р-05" (-0,6%) и "Газпромбанк-001Р-05Р" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 49,52% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BRENT_PRT_C-S-12m-001Р-120R номинальным объемом 300 млн рублей на сумму около 146 млн рублей. Облигации размещались по цене 98,5% от номинала. Цена одной облигации - 985 рублей. Срок обращения выпуска 1 год. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,01% годовых. Кроме того, предусмотрена выплата дополнительного купонного дохода, который зависит от динамики цен на нефть марки Brent. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

ПАО "Группа компаний "Самолет" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-П06 объемом 500 млн рублей в размере 10,85% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на бонды прошел 8 августа. Техническое размещение облигаций запланировано на 14 августа. Компания 6 августа провела сбор заявок на бонды серии БО-П05 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 10,5% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Техническое размещение 10-летних облигаций запланировано на 13 августа. Бонды размещаются в рамках программы облигаций компании серии 001Р объем 15 млрд рублей.

ООО "ПР-Лизинг" 13 августа начнет размещение облигаций серии 001P-03 объемом 400 млн рублей. Ставка 1-30-го купонов установлена в размере 12% годовых, купоны выплачиваются ежемесячно. Выпуск будет размещен на семь лет по открытой подписке. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р и объемом 1 млрд рублей. В рамках десятилетней программы облигации смогут размещаться сроком до 10 лет. В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании серии 001P-01 и 001Р-02 на 250 млн рублей.