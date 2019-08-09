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09 августа 2019 года 09:40

S&P 500 и Nasdaq вышли в плюс с начала недели

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг с положительной динамикой. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов пятницы движутся без единой динамики. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу слабо опускаются.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг с положительной динамикой на новостях из КНР.

При этом Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite вышли "в плюс" с начала недели, прибавив с прошлой пятницы соответственно 0,2% и 0,4%.

Все одиннадцать отраслевых групп S&P 500 выросли по итогам прошедших торгов. Лидером подъема стал энергетический сектор (+2,9%) и представители сферы информационных технологий (+2,4%), сообщает MarketWatch.

Народный банк Китая в четверг установил справочный курс юаня на минимальной с 2008 года отметке. Однако он оказался выше ожиданий, что несколько ослабило опасения по поводу использования Пекином валюты в качестве оружия в торговой войне с США.

Кроме того, данные об объемах внешней торговли КНР в июле оказались лучше прогнозов, что помогло стабилизации финансовых рынков.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 8 тыс. - до 209 тыс., сообщило министерство труда США в четверг. Эксперты оценивали показатель в 215 тыс.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс полагает, что американскому ЦБ может потребоваться больше стимулов для поддержания экономического роста, если растущая торговая напряженность будет его сдерживать.

Он думает, что до конца текущего года потребуется как минимум еще одно сокращение базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов. При этом торговые и другие глобальные проблемы могут привести к необходимости более значительных действий, добавил Эванс.

Между тем экономисты все больше уверены в снижении ставки ФРС в сентябре. Такого шага сейчас ожидают 63,9% экономистов, опрошенных The Wall Street Journal. Месяцем ранее вероятность этого оценивалась рынком менее чем в 50%.

"У Федрезерва нет инструментов для того, чтобы полностью нивелировать совокупное воздействие торговых войн и ослабления экономического роста за рубежом", - полагает главный экономист Grant Thornton Дайан Суонк. Она ожидает снижения ставки в сентябре и еще одного в декабре.

Broadcom Inc., один из крупнейших мировых производителей чипов, договорился о покупке подразделения разработчика программ для обеспечения безопасности данных Symantec за $10,7 млрд спустя несколько недель после того, как стороны прекратили переговоры о покупке всей компании. О сделке было объявлено после закрытия рынка, но слухи об этом просочились в СМИ еще в течение торгов. Акции Symantec по итогам основной сессии подскочили в цене на 12,3%, Broadcom - на 0,3%. При этом в ходе дополнительных торгов бумаги Symantec прибавили еще 3,6%, в то время как Broadcom- подешевели на 0,3%.

Цена акций Lyft выросла на 3%. Сервис по заказу такси увеличил чистый убыток примерно в 3,5 раза во втором квартале, при этом выручка подскочила на 72%. На 2019 год в целом компания улучшила прогноз выручки примерно на $200 млн, до $3,47-3,5 млрд, скорректированного убытка - на $300 млн, до $850-875 млн. Ожидается, что убыток будет меньше, чем в прошлом году.

Стоимость Booking Holdings взлетела на 6,6%. Финансовые показатели компании, которая владеет различными сервисами для путешественников, в апреле-июне превзошли прогнозы.

Котировки акций Salesforce.com повысились на 1,5%. Предоставляющая облачные услуги компания сообщила о том, что договорилась о приобретении израильского разработчика программного обеспечения ClickSoftware Technologies за $1,35 млрд.

В то же время цена бумаг Kraft Heinz Co. упала на 8,6%. Один из крупнейших производителей продуктов питания в мире, провел очередное списание стоимости активов на сумму $1,22 млрд на фоне скандалов с бухгалтерской отчетностью и слабых продаж.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 371,12 пункта (1,43%) - до 26378,19 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос за день на 54,11 пункта (1,88%), достигнув 2938,09 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 176,33 пункта (2,24%) - до 8039,16 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов движутся без единой динамики из-за неоднозначной статистики, опубликованной в пятницу.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,4%.

ВВП Японии во втором квартале, по предварительным данным, увеличился на 1,8% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали повышения всего на 0,4%, сообщает Quick. Кроме того, темпы экономического роста за первый квартал были пересмотрены до 2,8% с ранее объявленных 2,2%.

Таким образом, подъем японского ВВП за прошедшие два квартала стал лучшим с первого полугодия 2017 года.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix увеличились к 8:44 МСК соответственно на 0,59% и на 0,42%.

В число лидеров повышения входят акции косметической компании Shiseido (+8,1%), производителя бытовой электроники Sony (+1,9%), а также представителя нефтяной отрасли Inpex (+2,7%).

Также дорожают бумаги автопроизводителей, включая Toyota Motor (+0,4%), Nissan Motor (+0,5%) и Honda Motor (+0,3%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:53 МСК снизился на 0,38%, гонконгский Hang Seng к этому времени потерял 0,16%.

Темпы роста потребительских цен в Китае в июле ускорились до максимума за 17 месяцев за счет сохраняющегося повышения стоимости продуктов питания.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 2,8% в годовом выражении после подъема на 2,7% в июне, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Средний прогноз аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, предполагал подъем на 2,7% в годовом выражении.

Цены производителей (индекс PPI) в июле снизились на 0,3% относительно того же месяца годом ранее после нулевого изменения в июне, сообщило ГСУ. Эксперты ожидали в среднем сокращения на 0,1% в прошлом месяце.

Между тем Народный банк Китая установил справочный курс на уровне 7,0136 юаня/$1, то есть выше психологически важной отметки в 7 юаней во второй раз на текущей неделе. Тем не менее, он оказался лучше ожиданий, что ослабляет опасения относительно использования Пекином нацвалюты в качестве оружия в торговой войне с США.

Лидером снижения на торгах в Гонконге выступают котировки акций страховщиков AIA Group (-1,3%) и Ping An Insurance Group (-0,9%),

В то же время стоимость оператора мобильной связи China Mobile подскочила на 3,6%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:16 МСК увеличилось на 1,13%.

В том числе рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. повышается на 1,5%, выпускающей бытовую электронику LG Electronics - на 1,2%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 9:17 МСК поднялся на 0,25%.

Акции крупнейших банков страны растут: Commonwealth Bank of Australia - на 0,7%, Westpac Banking - на 0,5%, Australia & New Zealand Banking - на 0,9%.

При этом цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto опустилась на 0,3% и на 1,1% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу слабо опускаются после достаточно существенного подъема днем ранее.

По итогам текущей недели, вероятно, будет зафиксировано снижение котировок. С прошлой пятницы WTI потеряла более 5%, Brent - свыше 7%.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:56 МСК подешевели на $0,11 (на 0,19%) - до $57,27 за баррель. В четверг их цена поднялась на $1,15 (на 2,05%), составив на закрытие $57,38 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром снижаются на $0,07 (на 0,13%) - до $52,47 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена подскочила на $1,45 (на 2,84%) и завершила день на отметке $52,54 за баррель.

Поддержку рынку накануне оказали новости о том, что представители Саудовской Аравии начали консультации с коллегами по ОПЕК по вопросу возможной реакции на недавнее падение цен на топливо.

"Вполне понятно, что они начнут вмешиваться в цены на этих уровнях - Brent в районе $55 за баррель для них не годится, - полагает глава отдела исследований Marex Spectron Георги Славов, которого цитирует Dow Jones. - Я более чем ожидаю, что они будут агрессивно вмешиваться, но будут ли они делать это формально, требуя экстренного заседания ОПЕК, или просто с помощью заявлений - это вопрос".

"Нефтяной рынок продолжает находить утешение в том, что Саудовская Аравия и, следовательно, остальные члены ОПЕК, предпочтут оказывать поддержку ценам, а не сохранять свою долю на мировом рынке", - говорится в обзоре VM Markets.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в пятницу снизилась на 1% - до 419,4 юаня за баррель.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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