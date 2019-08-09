Потенциал роста золота усиливается на фоне ухода инвесторов от риска - Julius Baer

"Потенциал роста золота усиливается на фоне ухода инвесторов от риска. Наш новый ориентир по цене металла на горизонте 3-х месяцев составляет 1575 долларов США за унцию. При этом прогноз на перспективу 12-ти месяцев остается без изменений на уровне 1525 долларов США за унцию", - говорится в комментарии Julius Baer.

"Уход от риска стал главным трендом на финансовых рынках после недавнего провала торговых переговоров между США и Китаем. Он отразился на росте настроений игроков на коротком рынке золота и подтолкнул цены выше отметки 1500 долларов США за унцию. Риски торможения мировой экономики также усилились, особенно на ожиданиях новой эскалации в противостоянии Вашингтона и Пекина, которая, на наш взгляд, является очень вероятной. Мы отмечаем сильное давление на ФРС США в плане дальнейшего снижения процентных ставок с целью противодействия негативным трендам в экономике. Данный фактор будет влиять на курс доллара и оказывать поддержку "бычьим" настроениям на рынке фьючерсов на золото. Спрос на драгметалл в качестве безопасного актива должен при этом оставаться сильным. Настроения на фьючерсном рынке в последнее время достигли очень высокого уровня, однако текущий цикл все еще находится в довольно ранней стадии. Это снижает риски фиксации прибыли в краткосрочной перспективе, особенно при сохранении благоприятных фундаментальных факторов.

Мы пересматриваем свой прогноз по динамике золота в ближайшем будущем и отмечаем потенциал дальнейшего роста котировок. Наш новый ориентир по цене металла на горизонте 3-х месяцев составляет 1575 долларов США за унцию. При этом прогноз на перспективу 12-ти месяцев остается без изменений на уровне 1525 долларов США за унцию", - пишет в обзоре руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке.