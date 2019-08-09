Перспективы спроса на "черное золото" выглядят достаточно пессимистично -"Нордеа Банк"

"Контракты на Brent торгуются в районе отметки $57,5/bbl, WTI - $52,7/bbl. Эскалация торговой войны между США и Китаем в начале августа по-прежнему остается в фокусе внимания участников нефтяного рынка, так как торговые противоречия повышают риски замедления мировой экономики, которая и без того начинает демонстрировать признаки циклического замедления. На этом фоне перспективы спроса на "черное золото" выглядят достаточно пессимистичными. Сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, как мы неоднократно отмечали, выступает скорее фактором стабилизации нефтяных котировок, а не их драйвером. Сегодня внимание участников рынка может привлечь публикация ежемесячного отчета МЭА, которая, скорее всего, не добавит оптимизма нефтяному рынку", - говорится в обзоре аналитиков "Нордеа Банка".