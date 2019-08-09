EUR/USD: "баланс над пропастью" - FxPro

"Единая валюта остается малоподвижной, торгуясь вблизи 1,1200. Впрочем, это хрупкий баланс. Покупки евро обеспечиваются повышенной тягой в защитные активы, что видно по рекордным минимумам доходности германских гособлигаций. С другой стороны, вновь выходят на авансцену политические события в Италии, где правительственная коалиция оказалась под вопросом. Эти новости вызвали распродажу итальянских гособлигаций. Современная история подсказывает, что апогей рыночных страхов может быть впереди, потенциально создавая риски для евро", - отмечают в комментарии аналитики FxPro.