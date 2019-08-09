Вероятность дальнейшего снижения нефти в диапазон $50-55 за баррель остаётся высокой - "Открытие Брокер"

"На рынке нефти продолжают бороться противоположные идеи. Первая - это риски замедления глобальной экономики на фоне торговой войны, а вторая - это сигналы о возможном расширении соглашения по ограничению добычи OPEC+. Накануне Саудовская Аравия провела консультации с участниками соглашения на предмет дополнительных мер по стабилизации рынка. Однако следующая встреча глав министерств пройдёт лишь 12 сентября. До этого Саудовская Аравия планирует сохранять объёмы экспорта ниже 7 млн бар. в сутки. Тем не менее, нефть находится глубоко в "медвежьем" рынке, а это означает, что вероятность дальнейшего снижения в диапазон $50-55 за баррель остаётся высокой", - отмечает в комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.