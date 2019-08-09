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09 августа 2019 года 10:19
Citi поднял рейтинг ADR Норникеля до "держать"
(добавлен 4-й абзац с консенсус-прогнозом) Citi повысил рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с "продавать" до "держать", говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Барри Эрлиха и Нитиша Агарвала. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертами Citi, составляет $21,3 за штуку. "Мы видим на текущих ценовых уровнях баланс риска и доходности, поэтому даем рекомендацию "держать", - говорится в обзоре. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Норильский никель", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $24,41 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость ADR "Норникеля" составляет порядка $23,1 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК
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09 августа 2019 года 16:25
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.09 августа 2019 года 13:20
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"Газпром нефть" в четверг представила финансовые результаты за 1П19 по МСФО: цифры за 2К19 оказались лучше консенсус-прогноза агентства “Интерфакс”: выручка превзошла прогноз на 0,9%, нескорректированная EBITDA – на 3,5%, а чистая прибыль – на 0,9%. Консенсус-прогноз ожидал сильных показателей, и... читать дальше
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.09 августа 2019 года 12:27
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.09 августа 2019 года 12:08
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.09 августа 2019 года 11:54
По паре USD/RUB торговля в диапазоне 65,5-65 остается актуальной, пока не появятся сильные драйверы - БКС
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.09 августа 2019 года 11:51
Снижение ставок Центробанками развивающихся стран и смягчение монетарной политики ФРС дают устойчивость ОФЗ к снижению нефти - Промсвязьбанк
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