Не исключаем в пятницу негативного старта торгов на российском фондовом рынке - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в пятницу складывается, на наш взгляд, смешанная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику, цены на энергоносители и металлы торгуются в слабом "плюсе". Мы не исключаем негативного старта торгов на российском фондовом рынке, дальнейшая динамика будет зависеть от настроения инвесторов на европейских и американских фондовых площадках", - указывает в обзоре риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов.