Оснований для завершения консолидации вблизи уровня 1300 пунктов по индексу РТС пока нет - ИФ "Олма"

"Оснований для завершения консолидации вблизи уровня 1300 пунктов по индексу РТС пока не наблюдается. Опасения, связанные с "торговыми войнами", отчасти смягчились, что стало основанием для "отскока" по фондовому индексу развивающихся рынков MSCI EM, но динамика цен на золото и доходности казначейских облигаций США указывают на сохранение спроса на "защитные" активы. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи уровня 65 по паре доллар-рубль", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

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