Рубль укрепляется к доллару и евро вечером в четверг благодаря позитивной динамике внешних рынков

Москва. 8 августа. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики внешних рынков, в том числе, рынка энергоносителей.

Курс доллара США составил 65,16 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 17,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,01 руб./EUR1, подешевев на 17,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 17,39 копейки - до 68,69 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах в условиях позитивной динамики внешних рынков и увеличения интереса инвесторов к рисковым активам. Курс доллара несколько ускорил снижение на глобальном рынке после очередного призыва президента США Дональда Трампа к ФРС снизить процентную ставку, что также поддержало восходящую динамику цен на нефть.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не восторге от укрепления доллара, и призвал Федеральную резервную систему (ФРС) продолжить снижать процентную ставку, чтобы ослабить курс американской нацвалюты. "Как ваш президент, можно подумать, что я был бы рад нашему очень сильному доллару. Но я не рад!", - написал Трамп на своей странице в Twitter. "Высокие процентные ставки ФРС по сравнению с другими странами поддерживают доллар на высоком уровне, в результате чего нашим прекрасным производителям становится все тяжелее" конкурировать, написал Трамп, упомянув Caterpillar Inc., Boeing Co. и Deere & Co.

Трамп на протяжении более чем года регулярно критикует ФРС, обвиняя регулятор в том, что тот препятствует его экономическим инициативам, удерживая процентные ставки на более высоком уровне, чем тот, что он считает необходимым. Нынешний глава ФРС Джером Пауэлл неоднократно говорил, что центробанк не принимает во внимание критику президента или другие комментарии политиков при принятии решений, касающихся денежно-кредитной политики

Кроме того, беспокойство инвесторов уменьшилось благодаря действиям ЦБ Китая, давших сигнал, что Пекин не намерен снижать курс нацвалюты с целью компенсировать негативные эффекты от американских пошлин.

Справочный курс юаня в четверг был установлен на уровне 7,0039 за $1, что является минимумом с 2008 года. Однако это выше, чем ожидали опрошенные Bloomberg аналитики и трейдеры - 7,0156 за $1. Китайская валюта достигла психологически важной отметки в 7 юаней за $1 в начале этой недели, спровоцировав критику со стороны президента США Дональда Трампа в адрес китайского ЦБ и взволновав мировые рынки.

Улучшению настроений также способствовали данные, согласно которым объем китайского экспорта в июле 2019 года вырос, несмотря на ожидаемое снижение, а сокращение импорта оказалось менее резким, чем ожидали эксперты.

Экспорт в долларовом выражении увеличился на 3,3%, до $221,53 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Импорт сократился на 5,6%, до $176,48 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали снижение экспорта на 1% и падение импорта на 9%.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, торги четверга на глобальных рынках проходят в режиме постепенного восстановления "аппетита к риску". "В этой связи большинство валют emerging markets демонстрирует положительную динамику, рубль не является исключением и пара "доллар-рубль" возвращается к нижней границе диапазона 65-65,5 руб./$1. Тем не менее, при текущих значениях нефтяных котировок представляется, что рубль несколько перекуплен, поэтому, если ситуация с ценами ниже $60 за баррель сохранится до конца третьего квартала, ожидаем, что торги будут постепенно смещаться в диапазон 66-67 руб./$1. Краткосрочно пара находится в балансе и продолжит консолидироваться в коридоре 65-65,5 руб./$1", - подчеркивает Поддубский.

"Отечественная валюта пока находится на распутье, так как рублевая цена барреля Brent упала до многомесячных минимумов. Естественно, что сохраняющаяся высокая доходность защищает рубль от провалов, но уровень тревожности на глобальном рынке все еще крайне высокий. Соответственно, существуют опасения, что нефть может возобновить падение, которое рубль игнорировать не сможет", - полагает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Нефтяные котировки продолжают повышаться в четверг после того, как рынок опустился до минимума почти за год, на ослаблении обеспокоенности инвесторов возможным спадом в мировой экономике.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 2,24% - до $57,49 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на 3,13% - до $52,69 за баррель.

Кроме того, позитивом стали новости о том, что представители Саудовской Аравии начали консультации с коллегами по ОПЕК по вопросу возможной реакции на недавнее падение цен на топливо. Саудовская Аравия не будет терпеть продолжительный спад на нефтяном рынке и готова рассмотреть все возможные меры поддержки цен, заявил источник в правительстве страны агентству Bloomberg.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 9 августа на 3,67 копейки, до 65,1299 руб./$1, и увеличил курс евро на 15,18 копейки, до 73,0432 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в четверг на 0,86 копейки по отношению к среде и составил 65,202 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 7,47 копейки и составил 65,2329 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 576,916 млн, из которых $720,731 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 856,185 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 28,37 копейки по отношению к среде, до 73,066 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 5,46 копейки и составил 73,087 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR493,352 млн, из которых EUR162,051 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR331,301 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не претерпели изменений в четверг. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,4% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 7,45% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца остались на прежнем уровне - 7,5% и 7,63% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 1 б.п. - до 7,67% годовых.