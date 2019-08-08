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08 августа 2019 года 19:33

Рынок акций РФ в четверг вырос во главе с Аэрофлотом и обновившим максимум Норникелем

Москва. 8 августа. Рынок акций РФ в четверг вырос на фоне коррекционного отскока мировых фондовых площадок и нефти после падения, индекс РТС превысил 1300 пунктов, а индекс МосБиржи не смог удержаться выше 2700 пунктов из-за укрепления рубля; лидерами роста выступили бумаги "Аэрофлота" и обновившие исторический максимум на закрытие торгов бумаги "Норникеля", превысившие рубеж 15 тыс. рублей за штуку за счет ралли никеля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2696,69 пункта (+0,8%, максимум дня - 2707,52 пункта), индекс РТС - 1303,8 пункта (+1,5%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,4%.

Доллар просел до 65,16 рубля (-0,17 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+3,4%, до 108,88 рубля), "Норникеля" (+2,6%, до 15,084 тыс. руб.), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%).

Помимо "Норникеля", подскочили малоликвидные акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+16,1%) на фоне роста фьючерсов на никель в Лондоне на 8,3%. На азиатской сессии цена никеля взлетала почти на 13% на усилении опасений, что Индонезия может ввести запрет на экспорт никелевой руды в более ранние сроки (сейчас срок назначен на январь 2022 года).

Акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) завершили день без изменений, хотя утром бумаги росли после выхода неплохого отчета по МСФО: чистая прибыль во II квартале 2019 года выросла на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 107,145 млрд рублей. Ранее инвесткомпании и банки, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали прибыль во втором квартале в 106,2 млрд рублей. Чистая прибыль "Газпром нефти" за I полугодие составила 215 млрд рублей, увеличившись на 29,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Упали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,2%, до 75,5 руб. - минимум с ноября 2017 года) на фоне слабого отчета за полугодие по РСБУ: чистая прибыль упала более чем на 30% (до 36,3 млрд рублей), а выручка сократилась на 29% (до 89,15 млрд рублей). Падение выручки компания объясняет общим ухудшением конъюнктуры на мировом алмазно-бриллиантовом рынке, где наблюдаются "существенные кризисные явления".

Также просели акции "Распадской" (MOEX: RASP) (-1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,4%) и скорректировались после недавнего ралли акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%).

Капитализация ПАО "Полюс" в результате подъема последних дней на фоне ралли золота достигла 921,24 млрд рублей, выведя компанию на второе место по рыночной стоимости в секторе металлургов после "Норникеля" (2,387 трлн рублей); позади остались "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK) (866,5 млрд рублей) и "Северсталь" (MOEX: CHMF) (828,67 млрд рублей).

Давление на бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) в четверг оказал отчет банка за первое полугодие по МСФО: чистая прибыль сократилась на 23% в годовом выражении, до 76,8 млрд рублей. Во втором квартале текущего года чистая прибыль группы ВТБ составила 30,3 млрд рублей, что на 31,6% ниже результата за аналогичный период 2018 года (44,3 млрд рублей).

В Азии в четверг индексы выросли (японский Nikkei 225 поднялся на 0,4%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,9%), "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 1,2-2,3%) и Америка (индекс S&P 500 прибавил 1,5%, поднявшись к 2930 пунктам).

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил в Twitter, что не восторге от укрепления доллара, и снова призвал Федеральную резервную систему (ФРС) продолжить снижать процентную ставку, чтобы ослабить курс американской нацвалюты.

Нефть в четверг также восстанавливается после падения накануне до минимальных отметок с начала января; цена Brent на $1 превысила уровень суточной давности. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $57,39 за баррель (+2,1% и -4,6% накануне), сентябрьская цена WTI - $52,66 за баррель (+3,1% и -4,7% в среду).

Вашингтон ранее допустил возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров, на что Пекин, по мнению некоторых экспертов и властей США, ответил снижением курса нацвалюты. Однако представители ЦБ Китая отвергают обвинения в намеренном занижении валютного курса. В четверг справочный курс юаня был установлен на уровне 7,0039 за $1, что является минимумом с 2008 года. Однако это выше, чем ожидали опрошенные Bloomberg аналитики и трейдеры - 7,0156 за $1.

В четверг поддержку нефтяным котировкам оказывают сообщения СМИ о том, что представители Саудовской Аравии начали консультации с коллегами по ОПЕК по вопросу возможной реакции на недавнее падение цен на топливо.

Саудовская Аравия не будет терпеть продолжительный спад на нефтяном рынке и готова рассмотреть все возможные меры поддержки цен, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, в течение последних дней уже два представителя ФРС высказались за еще одно снижение ставки до конца года. Этого хватило, чтобы глобальный рынок немного успокоился и активы вновь начали расти. В акциях "Газпрома" очередной позитив основан на слухах о продаже еще 3,7% квазиказначейских акций.

Бегство инвесторов в высоконадежные бонды немного приостановилось, хотя доходности остаются все еще крайне низкими. По 10-летним казначейским обязательствам США доходность находилась немногим ниже 1,72%, по аналогичным германским бондам составляла минус 0,572%, а по итальянским - 1,528%.

Нефть сохранила позитивную динамику. Агентство Reuters сообщило, что Саудовская Аравия провела телефонные консультации с другими производителями по проблеме обвала котировок нефти. Кроме того, Ормузский пролив периодически напоминает о себе. ВМС разослали предупреждение торговым судам, чтобы те сообщали свои планы прохода пролива, а также не оказывали бы сопротивление, если на их борт захотят высадиться представители Ирана.

После того как Трамп присвоил статус валютного манипулятора Китаю, что обвалило рынки, администрация США может воздержаться от резких шагов, чтобы не спровоцировать еще более сильный обвал индексов. Позитивом может стать также подтверждение слухов, что производители нефти готовят переговоры о расширении соглашения по ограничению добычи, чтобы сдержать падение котировок нефти, отмечает Кочетков.

Как отмечает портфельный управляющий компании "Сбербанк Управление Активами" Александра Фалкова, планы Трампа ввести новые пошлины на товары из Китая с сентября, вне зависимости от хода возобновленных торговых переговоров, вызвали ответную негативную реакцию: китайский юань обновил минимумы против доллара с 2008 года (курс доллара превысил 7 юаней), что также спровоцировало и падение нефти и ряда сырьевых товаров (железной руды, палладия, меди, соевых бобов и др.), в потреблении которых на Китай приходится высокая доля.

Дальнейшая реакция рынков будет определяться денежно-кредитной политикой ЦБ Китая, в частности, планами регулятора относительно дальнейшей девальвации юаня, а также решением Минторга США относительно возможности ведения бизнеса китайской Huawei с контрагентами из США и на ее территории (срок действия временного разрешения для Huawei истекает 19 августа). Это решение определит дальнейший подход представителей США к введению санкций в отношении китайских компаний, считает эксперт.

"Также не стоит забывать о том, что Китай является крупнейшим иностранным кредитором США, выступая держателем долговых обязательств казначейства США на $3,1 трлн. Это дает Поднебесной большое поле для маневра в случае затягивания торгового противостояния. Что касается нефти, то в случае негативного сценария Китай может в одностороннем порядке существенно увеличить объемы покупок нефти у Ирана, сниженные после введения санкций США в отношении этой исламской республики. При этом Иран не является участником сделки ОПЕК+, и увеличение закупок у него потенциально приведет к профициту предложения нефти в мире, что окажет дополнительное давление на нефтяные котировки", - сказала Фалкова в интервью "Интерфаксу".

Как отмечает старший аналитик Альфа-банка Гельды Союнов, оптимизм на рынках с утра был подогрет позитивной макроэкономической статистикой в Китае, которая оказалась лучше ожиданий рынка. В июле экспорт китайских товаров вырос на 3,3% г/г, а импорт сократился лишь на 5,6% г/г. В пятницу в Китае будут опубликованы данные по инфляции за июль.

Рост цен на нефть и укрепление рубля помогли индексу РТС достичь 1300 пунктов. Однако в целом наблюдаемый рост может носить краткосрочный характер, так как основные риски торможения экономики США и Китая все еще остаются актуальными, считает эксперт.

По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в четверг вырос главным образом в рамках технической коррекции. Поддержку настроениям оказывали лучшие, чем ожидалось, данные по внешнеторговому балансу Китая, а также надежды на более мягкую политику ФРС ввиду недавних событий. Для нефти позитивом стало желание Саудовской Аравии сдержать падение на рынке. Королевство, по сообщениям источников, проводит консультации с другими странами и готово рассматривать все варианты. Если за этим последуют какие-то действия, "быки" на нефтяном рынке могут воспрянуть духом.

Для индексов МосБиржи и РТС целями восходящей коррекции выступают уровни 2710 и 1315 пунктов соответственно, в случае преодоления которых откроется дорога в район 2760 и 1340 пунктов. Технические индикаторы в целом не препятствуют развитию роста, который мог бы поставить под вопрос возвращение, в том числе, среднесрочного восходящего тренда на рынок.

Краткосрочный позитив на рынки могли бы принести действия ОПЕК+, направленные на стабилизацию нефтяных котировок, а также усиление надежд на смягчение денежно-кредитной политики ФРС. В остальном торговый вопрос продолжает оказывать давление на рынок, считает Кожухова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции АО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+4,5% и +3,2% "префы"), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3,6%), "Центра международной торговли" (+2,5%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+2,4%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+2,4%).

Подешевели бумаги "М.Видео" (MOEX: MVID) (-5,2%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-4,5%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-4,1%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 39,679 млрд рублей (из них 7,02 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 6,874 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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