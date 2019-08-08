Цены евробондов РФ в четверг демонстрируют смешанную динамику после бурного роста накануне

Москва. 8 августа. Котировки российских еврооблигаций в четверг демонстрируют смешанную динамику после бурного роста накануне: часть выпусков сохранила позитивный импульс, в то время как другая часть перешла к отрицательной коррекции. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снижаются в цене, что в итоге ведет либо к незначительному изменению, либо к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 7 августа на 24 базисных пункта и составила 113,04% от номинала, что соответствует доходности 2,92% годовых (рост на 6 пунктов к предыдущему закрытию).

Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов 7 августа на 6 базисных пунктов, составив 100,96% от номинала. Их доходность выросла на 3 базисных пункта, до 1,565% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился по сравнению с предыдущим торговым днем на 3 базисных пункта и составил 135,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему дню на 42 базисных пункта - до 124,35% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта и составила 4,25% годовых), евробонды с погашением в 2042 году - на 34 базисных пункта, до 120,21% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 4,23% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году потеряли в цене 9 базисных пунктов, подешевев до 107,96% от номинала, что соответствует доходности 3,425% годовых (рост на 1,5 пункта к предыдущему дню), бумаги с погашением в 2023 году подешевели на 8 базисных пунктов, до 107,65% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта - до 2,88% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 29 базисных пунктов - до 114,90% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта и составила 4,325% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году прибавил в цене 22 базисных пункта, подорожав до 105,15% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 3,495% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций наблюдается замедление растущего тренда, при этом часть выпусков перешла к отрицательной коррекции котировок, что ведет к некоторому росту их доходностей. Поводом для активизации продавцов в сегменте отечественных евробондов послужило ухудшение ситуации на рынке базовых активов - US Treasuries. В последние дни мы видим, что практически во всех сегментах мирового рынка заметно выросла волатильность, чему способствует обострившееся торговое противостояние между США и Китаем. При этом на санкционном фронте произошла некоторая переоценка рисков относительно вложений в российские еврооблигации. В частности, поскольку новый пакет американских санкций налагает ограничение на покупку американскими банками российских еврооблигаций новых размещений, то в силу ограниченного объема отечественных бумаг на рынке, вырос спрос на уже обращающиеся на "вторичке" выпуски. Это, в частности, и привело к тому, что мы не увидели серьезного падения котировок наших бумаг на прошлой неделе", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

"В условиях снижающихся процентных ставок в США на глобальном рынке остается все меньше и меньше активов с положительной доходностью при умеренном риске. Некоторое аналитики уже начинают рассматривать варианты ухода через какое-то время доходностей американских Treasuries в отрицательную зону под давлением возможного обострения "валютных войн" и гонки мировых центробанков по снижению процентных ставок. Этот фактор будет стимулировать спрос на облигации emerging markets, в том числе и российские бумаги, в ближайшие несколько месяцев, поскольку данный сегмент рынка, скорее всего, сохранит положительный уровень доходности", - считает Пшонковский.