Более вероятным на горизонте недели видится движение котировок Brent к уровням 58-60$ за баррель - БКС

В четверг нефтяные котировки пытаются отыграть часть падения, сформированного на развороте рыночных настроений к страхам на фоне обострения торгового конфликта США и Китая, говорится в комментарии "БКС Премьер". "Несмотря на тот факт, что в ближайшие дни мы, вероятно, будем наблюдать сохранение подавленной ценовой конъюнктуры нефтяного рынка под уровнями 60$, мы сохраняем наш взгляд на нефтяной актив и считаем, что у него остается потенциал для возвращения к росту до конца лета, - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович". - В настоящий момент снижение нефтяных котировок происходит "на настроениях", которые характеризуются фронтальным risk-off. В свою очередь, если обратиться к фундаментальной картине нефтяного рынка, то ситуация, на наш взгляд, пока не испытала каких-либо критически негативных изменений".

Эксперт заметил также, что масштабные по объемам взаимные торговые пошлины со стороны США и Китая действуют в течение уже достаточно долгого времени, но их масштаб давление на рост мирового спроса на нефть все еще далек от критического, способного отправить годовые темпы роста нефтяного спроса значительно ниже 1% г/г. Другими словами, фундаментальный базис нефтяного рынка даже в условиях эскалации торговой напряженности продолжит свою балансировку, что может стать существенным "вытягивающим" драйвером для нефтяных цен.

"В настоящий момент к балансу нефтяной рынок ведет как выполнение сделки ОПЕК+, так и геополитика. - указывает Антон Покатович. - В отношении действия сделки мы ожидаем, что некоторые крупные экспортёры продолжат придерживаться стратегии агрессивного перевыполнения своих квот. На сегодняшний день в рынок уже начали поступать традиционные вербальные интервенции со стороны представителей Саудовской Аравии о том, что страны-участники фактически "сделают все, что потребуется для поддержания нефтяного рынка". Как показывает практика этой сделки (начатой в 2016 году), такого рода заявления могут являться предзнаменованием усиления сокращения добычи со стороны королевства - по текущим комментариям, саудиты в сентябре могут сократить добычу еще на 0,7 млн барр./сутки".

Также эксперт "БКС Премьер" призывает не забывать, что помимо секвестра нефтяного предложения со стороны действия ОПЕК+, добыча Ирана и Венесуэлы также остается изолированной от рынка в рамках американских санкций. В результате данный набор факторов позволяет нам ожидать возвращение нефтяных цен к отметкам 65$ и выше в перспективе до конца лета. "В отношении краткосрочной перспективы полагаем, что ценовые движения могут характеризоваться повышенной амплитудой. На недельном горизонте мы не ожидаем провалов цен до отметок 55$, более вероятным видится движение котировок к уровням 58-60$", - прогнозирует Антон Покатович.