До стабилизации цен на нефть не стоит ждать укрепления рубля - ИК "ФИНАМ"

"Курс рубля после ослабления закрепился ваше 65,4 за доллар и 73,18 за евро. До стабилизации цен на нефть не стоит ждать укрепления рубля. Весьма вероятно, что до конца этой недели рубль будет зажат в узком диапазоне плюс-минус 50 копеек от текущих значений", - говорится в комментарии директора по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова.